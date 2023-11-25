وزير التعليم العالي يشهد معرضًا للفن التجريدي في بورسعيد

تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، اليوم السبت، معرضًا للفن التجريدي نفذه طلبة الكلية بمدخل مبنى الجامعة بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس الجامعة، وعدد من المسؤولين بالجامعة.

كما شاهد وزير التعليم العالي، فقرات غنائية وفلكوروية لرقصة السمسمية الشهيرة والتي تميز محافظات القناة عن غيرها من المحافظات، وذلك خلال زيارته لمحافظة بورسعيد لافتتاح المرحلة الأولى من المستشفى الجامعي والتي تعد أول مستشفى جامعي يكون تابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وتشمل العيادات الخارجية للمستشفى الجامعي في بورسعيد 28 عيادات بمختلف التخصصات، وستقدم خدماتها على أعلى مستوى لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة في إطار دور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط، والتي من المنتظر أن تنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل عقب الانتهاء من تجهيز وافتتاح المستشفى بالكامل.

وتجاوزت تكلفة مستشفى جامعة بورسعيد مليار جنيه، وبلغ إجمالي المساحة الكلية للمشروع 36 ألف متر مربع، وإجمالي المساحة الإنشائية 13 ألفًا و500 متر مربع.

ويتكون المستشفى من 3 مبانٍ متصلة بارتفاع 5 أدوار، بالإضافة إلى 3 مبانٍ خدمات و"رامب" للإسعاف، وتبلغ سعتها 540 سريرًا تشمل: 427 سرير إقامة، و113 عزل وإفاقة وعناية مركزه وطوارئ.

جولة وزير التعليم العالي في بورسعيد

كما تفقد وزير التعليم العالي مشروع إنشاء مبنى لكلية التربية للطفولة المبكرة ومشروع تطوير ورفع كفاءة مجمع حمام السباحة الأولمبي بكلية التربية الرياضية، ومشروع إنشاء المبنى الإداري والتعليمي لكلية الحقوق بكلية التربية الرياضية، وإنشاء المبنى التعليمي لكلية تجارة المرحلة الثانية.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعه الدوري داخل جامعه بورسعيد.

ويناقش المجلس خلاله عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتعليم الجامعي والمستشفيات الجامعية، أبرزها متابعة انتظام العمل بالفصل الدراسي الأول 2023-2024، ومتابعة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمستشفيات الجامعية، والتأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية وموعد امتحانات التيرم الأول المقرر عقدها في يناير المقبل.

وزير التعليم العالي يشهد معرضًا للفن التجريدي

وزير التعليم العالي يشهد معرضًا للفن التجريدي

وزير التعليم العالي يشهد معرضًا للفن التجريدي

وزير التعليم العالي يشهد معرضًا للفن التجريدي

وزير التعليم العالي يشهد معرضًا للفن التجريدي

وزير التعليم العالي يشهد معرضًا للفن التجريدي

وزير التعليم العالي يشهد معرضًا للفن التجريدي

وزير التعليم العالي يشهد معرضًا للفن التجريدي