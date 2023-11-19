الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة التعليم العالى: لجان الضبطية القضائية تغلق كيانًا تعليميًا وهميًا بالغربية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارًا بغلق المنشأة المُسماة "فاندمنتال للتدريب"، والكائن مقرها في (عمارة التكية- شارع مسجد المنشاوي- الدور الرابع- طنطا- محافظة الغربية)، وتدّعى قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية، والدبلومات الفنية، وما يعادلها، دون التقيد بسنة التخرج أو السن، وبحد أدنى 50%، وأن الدراسة بها لمدة عامين بأقسام (ضيافة جوية- ضباط ملاحة بحرية- تمريض- مختبرات وأشعة- تركيبات أسنان- إدارة أعمال- صحافة وإعلام- سياحة وفنادق- هندسة بترول- مساحة وخرائط- تكنولوجيا المعلومات)، كما تروج لنفسها بأنها تقدم لدارسيها مميزات تتضمن منح شهادة تدريب نظري وعملي، وشهادات خبرة مُعتمدة، وكارنيه مزاولة مهنة، فضلًا عن منح شهادة دولية مُوثقة، بالإضافة إلى تغيير المسمى الوظيفي بالبطاقة.

ووجّه الدكتور أيمن عاشور باتخاذ كل الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا لما جاء بتوصيات لجنة الضبطية القضائية، والتي أكدت مخاطبة الدكتور محافظ الغربية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى بعد تنفيذ الغلق، وما تراه المحافظة في هذا الشأن.

 

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وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرّح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة.

وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعى.

فاندمنتال للتدريب الثانوية العامة والأزهرية الدبلومات الفني لجنة الضبطية القضائي الإجراءات القانونية أنشطة تعليمية للكيانات الوهمية

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