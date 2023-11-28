الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في زيارة رعوية.. البابا ثيودوروس الثاني يصل إلى بوروندي

البابا ثيؤدوروس
البابا ثيؤدوروس

 وصل بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الارثوذكس البابا ثيؤدوروس الثاني إلى مطار ملكيور نداداي الدولي بمدينة بوجمبورا بجمهورية بوروندي يرافقه المتروبوليت دانيال مطران أكسوم (أثيوبيا وإريتريا).

كان في استقباله

 في مطار متروبوليت بوروندي ورواندا المطران إينوسنتيوس، وأسقف جينجا وشرق أوغندا الأسقف سيلفستر، وسفير جمهورية مصر العربية ياسر العطاوي، وقنصل السفارة المصرية  مارك هاني، والأمين العام لوزارة الخارجية إيمابل نيابة عن رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست ندايشيمي، ومساعد. قنصل اليونان جورجيوس كوكوليس، رئيس الطائفة اليونانية ألكيس ماكوس.

أعرب البابا ثيودروس عن سعادته بالزيارة الثانية التي يقوم بها إلى بوروندي بعد انتخابه. وكانت الزيارة التبشيرية السابقة قد تمت في عام 2013، خلال حفل تنصيب الأسقف إينوسنتيوس.

تجدر الإشارة إلى أن أبرشية بوروندي ورواندا المقدسة تأسست بموجب الطومس البطريركي والمجمعي في 6 أكتوبر 2009، فيما يصادف هذا العام مرور خمس سنوات على ترقيتها إلى متروبوليس مقدسة في 26 نوفمبر 2018.

شكر المتروبوليت إينوسنتيوس، باسم جميع الإكليروس والعلمانيين الحاضرين صاحب الغبطة على المحبة الأبوية التي تحيط بأبرشية بوروندي ورواندا الإرسالية وتمنى له إقامة سعيدة.

وأعرب سفير مصر العطاوي عن فرحته بوصول البابا البطريرك إلى بوروندي وعن تمنيات رئيس جمهورية مصر العربية.

من جهة أخرى، وفي يوم السبت 25 نوفمبر 2023 الموافق لعيد القديسة كاترين الشهيدة العظيمة ترأس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا  صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني القداس الإلهي في الكنيسة دير القديس سابا البطريركي التاريخي، حيث يوجد العمود الرخامي الذي قطع عليه رأس القديسة.

وشارك في القداس الإلهي من متروبوليتية البطريركية كل من المتروبوليت جيورجيوس مطران غينيا والإكسارك (الممثل) البطريركي في أثينا، والمتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) والوكيل البطريركي للشؤون العربية في مصر، والمتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس (مصر الجديدة) والوكيل البطريركي في القاهرة، والمتروبوليت باندليمون والمتروبوليت مطران نفكراتوس وسكرتير عام المجمع المقدس، والمتروبوليت ناركيسوس مطران بيليسيو والوكيل البطريركي في الإسكندرية، والمتروبوليت جرمانوس مطران دامياتا رئيس دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية، والمتروبوليت خريسوستوموس مطران بوكومبا وغرب تنزانيا، والمتروبوليت نيقوديموس مطران نتريا والإكسارك (الممثل) البطريركي في قبرص.

البابا ثيودوروس البابا ثيودوروس الثاني الأنبا ثيؤدوروس الثانى بطريرك الروم الأرثوذكس ثيؤدوروس البابا ثيؤدوروس

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