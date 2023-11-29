الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الرابع والخامس الابتدائي 2023 محافظة السويس

الابتدائي
الابتدائي

يتسأل عدد كبير من أولياء الأمور عن تفاصيل جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي، وكذلك الصف الرابع الابتدائي، فكافة أولياء الأمور يشعروا بالخوف المستمر على أبنائهم خلال فترة الامتحانات مما يزيد لديهم الشعور بالسؤال المستمر عن التفاصيل الكاملة الخاصة بالإمتحانات وتفاصيل الخاصة بالجداول.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023

ووفقًا لإعلان مديرية التربية والتعليم، جاء جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي لشهر نوفمبر فى محافظة السويس 

الأحد 26 نوفمبر: اللغة العربية والخط والإملاء في الحصة الثانية، والتربية الدينية الحصة الثالثة

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الرابع والخامس الابتدائي 2023

  • الاثنين 27 نوفمبر: الدراسات الاجتماعية الحصة الثانية، ict الحصة الثالثة.
  • الثلاثاء 28 نوفمبر: مادة العلوم الحصة الثانية، ومادة المهارات المهنية الحصة الثالثة.
  • الأربعاء 29 نوفمبر: الرياضة الحصة الثانية واللغة الإنجليزية الحصة الثالثة.

تصحيح الامتحانات الشهرية 

ووجهت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس خلال إجراء الامتحانات  بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن يحضر الطالب من أول اليوم الدراسي، ومنع حيازة التليفونات المحمولة، وأن يتم التصحيح بشكل يومي والإدارة التعليمية مسؤولة عن سير الامتحانات وأن يتم التصحيح يوميا أولا بأول وتعلن النتائج للطلاب.

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وتقوم وازرة التربية والتعليم بالمتابعةا لمستمرة مع اولياء الامور من خلال توفير كافة التفاصيل الكاملة الخاصة بالامتحانات عبر صفحاتها الرسمية على ماوقع التواصل الإجتماعي وذلك من أجل توفير كافة احتياجاتهم وتوفير المعلومات الكاملة لهما لتى يحتاجونها من أجل الحصول على التفاصيل الكاملة وبالتالى معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالطلاب.

فجداول الامتحانات من الأشياء التى يبحث عنها كل أولياء الامور وذلك نظرا لأن الاولياء يرغبوا فى استعداد أبناءهم للامتحانات بشكل جيد حتى لا يتعرض أى من الطلاب للرسوب وهو ما يتطلب معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالامتحانات والمواعيد قبلها بمدة من أجل التمكن من تأهيل أبنائهم وتوفر وزارة التربية والتعليم كل تلك الامور من أجل التسهيل على الطلاب وأولياء الامور كل تلك الأمور. 

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الرابع جدول امتحانات شهر نوفمبر جدول امتحانات الصف الخامس

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