"من المنهج".. مصادر بالتعليم تكشف تفاصيل اسئلة امتحانات الفصل الدراسي الآول

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي من المفترض أن تنطلق في يناير المقبل، وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل وضع الامتحانات لجميع الصفوف وطبيعة الاسئلة.

قالت مصادر بالوزارة لـ"الدستور" إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد وجه بأن تكون أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول من المنهج وجميعها في مستوى الطالب المتوسط، بالإضافة إلى أن تكون الأسئلة مباشرة وبعيدة عن اللف والدوران ولكن يوجد نسبة فيها للطلاب المتفوقين.

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أشارت المصادر خلال تصريحاتها الخاصة إلى أن الوزارة نبهت على المديريات التعليمية بتحديد طبيعة وشكل امتحانات الشهادة الأعدادية إذا كانت بوكليت أو ورقة اسئلة وإجابة والعمل على إبلاغ المدارس فى كل مديرية بطبيعة وشكل الامتحان وإعلان الجداول أيضًا فى مكان ظاهر بالمدرسة.

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عدد من التوجيهات فقد وجه الوزير بتقديم كافة سبل الدعم لمديرى المدارس الجدد في إطار المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة" ونقل الخبرات إليهم ومتابعتهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم في إحداث التطوير المنشود.

ووجه الوزير بتوعية الطلاب وتعريفهم بالمواد التعليمية والتدريبية التى تتيحها الوزارة على موقعها الرسمي والتى تتضمن شرحا وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، للمناهج المختلفة، مؤكدا على أهمية الاعلان عن هذا الرابط على موقع الوزارة للطلاب بمختلف مدارس المحافظة وتوفير نسخة للطلاب؛للرجوع إليها، والاستعانة بها وذلك بهدف مساعدتهم على التحصيل الدراسى، مضيفًا أن الوزارة قامت بإعداد بنوك أسئلة مفتوحة تساعد الطلاب على تقييم تحصيلهم الدراسي بالاضافة إلى مواصلة تنفيذ فترات المشاهدة للقنوات التعليمية "مدرستنا"، والتي تضم أكثر المعلمين تميزًا، والإعلان عن جداول فترات البث على قنوات "مدرستنا".

وشدد الوزير على تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي؛ لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، من خلال اختيار أفضل مدارس بكل إدارة تعليمية تضم مدرجًا أو مسرحًا كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات، وجذب المعلمين الأكفاء المتميزين والمشهورين للتدريس بها.