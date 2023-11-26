الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أنشطة التوكاتسو.. مهارات تعزز ثقة الطلاب بأنفسهم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطبيق أنشطة التوكاتسو داخل المدارس المصرية اليابانية، تعزز ثقة الطلاب بأنفسهم من خلال القيام بالعديد من الأنشطة والمهارات مثل الآتي:-
1.حل المشكلات المتعلقة بالفصول الدراسية.
2.تحديد الأدوار.
3.تحسين الأنشطة الجماعية المدرسية المختلفة.
4.التكيف والنضج والصحة والسلامة.
5.فهم الاختلافات الشخصية واحترامها.
6.الشعور بأهمية أن تكون عضوا في المجتمع.
7.التعرف على أهمية الأنشطة التطوعية والمشاركة فيها.

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بدأت في عهد الرئيس السيسي.. منظومة المدارس اليابانية "تطوير لا ينتهي"

8.غسل اليدين.
9.تنظيف الفصول الدراسية بصورة دورية.
10.مشاركة الطلاب في النظافة المدرسية.
11.الغذاء الصحي.
12.الحماية الذاتية والسلوك.
13.العمل الجماعي.
14.الورش الفنية.
15.مناقشة الفصل الدراسي.
16.تعليم احترام الطلاب الآخرين ومراعاة مشاعرهم 17.تطوير عادات يومية صحية وآمنة للجسم والعقل.

المدارس المصرية اليابانية تنفذ عددًا من الأنشطة احتفالًا باليوم الثقافى اليابانى

تفاصيل المدارس المصرية اليابانية

وكانت قد اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس المصرية اليابانية، هي مدارس تطبق المنهج المصري الجديد 2.0 باللغة الانجليزية بالاضافة الي مجموعة الانشطة الكاملة للتوكاتسو واليوم الدراسي الشامل بمصاريف دراسية وموجهه لاحتياجات الطبقة المتوسطة.

 51 مدرسة للعام الدراسي 2023-2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ان عدد المدارس المصرية اليابانية،  51 مدرسة للعام الدراسي 2023-2024 ب 26 محافظة، ويبلغ عدد الطلاب 13600 طالب، علي ان يتم قبول بمرحلة رياض الاطفال بالمدارس المصرية اليابانية فقط.

بناء 100 مدرسة جديدة

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان الشقيقة وتنص علي دعم المشروع القومي لتطوير التعليم المصري،  من خلال  بناء 100 مدرسة جديدة بمواصفات انشائية وكوادر تعليمية خاصة، وذلك (طبقا للمعايير اليابانية )،  كما يتضمن هذا المشروع تأهيل وتدريب الكوادر التعليمية لتلك المدارس.

تطبيق أنشطة التوكاتسو المدارس المصرية اليابانية تحسين الأنشطة الجماعية أهمية الأنشطة التطوعية تنظيف الفصول الدراسية الحماية الذاتية

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