الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بدأت في عهد الرئيس السيسي.. منظومة المدارس اليابانية "تطوير لا ينتهي"

المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية

شهدت منظومة التعليم خلال الـ 9 سنوات الماضية العديد من التطورات كان من بينها عمل منظومة المدارس اليابانية وهى منظومة جمعت المدارس اليابانية المصرية بين الأساليب التعليمية النظرية والتطبيقية، واستخدام اللغة الأجنبية كمادة أساسية للتواصل؛ كما تحرص هذه الهيئات على خلق روتين يومي للطلاب يساعدهم على تحسين المهارات الفنية والبدنية في نفس الوقت وقد أقبل عليها العديد من المواطنين.

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وخلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت هذه المنظومة نجاح كبير وإقبال من المواطنين فى هذا الياق ترصد الدستور أهم المعلومات وأهداف هذه المدارس.

«شروط الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية»

_الالتزام بعنوان المحل السكني الذي تقدم به ولي أمر الطالب.

_حصول كلًا من ولي أمر الطالب على الجنسية المصرية.

_تسجيل بيانات الطالب مرة واحدة فقط، من خلال الموقع الالكتروني للمدارس المصرية اليابانية فقط.

_قبول الطفل بمرحلة Kg1 الذي لا يقل عمره عن أربع سنوات ولا يزيد عن خمس.

_الإعلان عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال في موعد أقصاه 15 يوم من تاريخ بداية العام الدراسي.

_قبول الطفل بالصف الابتدائي وقت بلوغ سن السادسة وعدم تجاوز السبع سنوات.

_سداد جميع المصروفات المتعلقة بالطالب، وفقًا للجدول الزمني الذي تقرره إدارة المدارس المصرية اليابانية.

«أهداف المدارس اليابانية المصرية الحكومية»

_التطبيق العملي للمواد النظرية في بيئة تفاعلية.

_إدراك المهارات الحياتية المهمة مثل التواصل والمشاركة مع الآخرين.

_خوض العديد من التحديات الرياضية والعلمية بين الطلاب.

_قلة كثافة الطلاب في الفصل الواحد.

_توجيه الطلاب إلى عدة أساليب تعليمية وليس أسلوب موحد.

_تنمية المهارات الفنية لدى الطلاب كالرسم والموسيقى.

_تطبيق نظرية التعلم من خلال اللعب المعروفة بإسم Gamification.

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