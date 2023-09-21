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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

منهج العلوم للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024

الصف السادس الابتدائي
الصف السادس الابتدائي

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن منهج العلوم للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024، من قبل أولياء أمور طلاب الصف السادس الابتدائي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن توزيع منهج العلوم للصف السادس الابتدائي النظام الجديد، وذلك استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2023- 2024.

توزيع منهج العلوم للصف السادس الابتدائي الترم الأول

الوحدة الأولى: ما النظام؟

المفهوم الأول: الخلية كنظام

- ابدأ - الدرس الأول (الأنشطة 1:4)  بداية 30 سبتمبر.

- الدرس الثاني والدرس الثالث (الأنشطة 5:8)  7 أكتوبر.

- الدرس الرابع والخامس والسادس (الأنشطة 9: 13) 14 أكتوبر.

المفهوم الثاني: الجسم كنظام

- الدرس الأول والدرس الثاني (الأنشطة 5:1 ) 21 أكتوبر.

- الدرس الثالث وأول الرابع (الأنشطة 8:6) 28 أكتوبر.

- بقية الدرس الرابع والخامس والسادس (الأنشطة 9: 13) 4 نوفمبر.

المفهوم الثالث: الطاقة كنظام

- الدرس الأول والثاني والثالث (الأنشطة 1:7) 11 نوفمبر.

- الدرس الرابع والخامس والسادس (الأنشطة 8:13) 18 نوفمبر.

- مشروع الوحدة، الأسئلة 25 نوفمبر.

الوحدة الثانية: الحصول على الطاقة

- المفهوم الأول الطاقة الحرارية وحالات المادة.

ابدا - الدرس الأول والثاني والثالث (الأنشطة 1: 6) 2 ديسمبر.

- الدرس الرابع والخامس والسادس (الأنشطة  7:12) 9 ديسمبر.

المفهوم الثاني انتقال الحرارة

- الدرس الأول والثاني وبداية الثالث (الأنشطة 1:6) 16 ديسمبر.

- بقية الثالث والرابع والخامس والسادس (الأنشطة 7:12) 23 سبتمبر.

- مشروع الوحدة + المشروع البيئي + الأسئلة.

قبل الدراسة تعرف على منهج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2023- 2024

منهج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2023- 2024

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

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