الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تخسر 34 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

البورصة تخسر
البورصة تخسر

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية معاملات اليوم– منتصف تعاملات الاسبوع، على تباين، حيث واصلت المؤشرات الرئيسية تراجعاتها الواضح، فيما ارتفعت المؤشرات الثانوية على استحياء.

وشهدت تداولات اليوم عمليات بيع مكثفة من قبل المتعاملين الأفراد المصريين والعرب والأجانب على حد سواء، فيما اتجهت تعاملات المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية والعربية نحو الشراء الواضح على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 34 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى ترليون و688 مليار جنيه، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 5.3 مليار جنيه.

وواصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “أي جى إكس 30” تراجعاته التى بداها مع بداية تعاملات اليوم، ليغلق على هبوط بلغت نسبته 3.03%، ليغلق عند مستوى 25121 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 2.7%، ليغلق عند مستوى 30014 نقطة، في الوقت الذى انخفض فيه مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 3.05%، ليغلق عند مستوى 10695 نقطة.

وارتفع المؤشر الذى يقيس اداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.87%، ليغلق عند مستوى 5174 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" الذى صعد بنسبة بلغت 0.05%، ليغلق عند مستوى 7544 نقطة.

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