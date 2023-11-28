الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

صورة ارشيفية للبورصة
صورة ارشيفية للبورصة

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء - منتصف تعاملات الأسبوع، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية، فيما صعدت نظيراتها الثانوية على استحياء.


وعلى الرغم من التباين الذي بدا على أغلبية الأسهم والمؤشرات، إلا أن المشتريات المؤسسية للأجانب والمصريين والعرب، نجحت في إيقاف نزيف الخسائر خلال الربع ساعة الأولى من التعاملات، رغم المبيعات المكثفة للمتعاملين المصريين والعرب الأفراد على أسهم السوق المختلفة.


وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.65%، ليصل إلى مستوى 25735 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.27%، ليصل إلى مستوى 30764 نقطة، في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.68%، ليصل إلى مستوى 10956 نقطة.

وفي سياق متصل، ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.47%، ليصل إلى مستوى 5153 نقطة، ما ساهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي صعد بنسبة بلغت 0.29%، ليصل إلى مستوى 7562 نقطة.

البورصة المصرية منتصف تعاملات الاسبوع الاسهم و المؤشرات المؤشرالرئيسي إيجي إكس 70 متساوي الأوزان

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