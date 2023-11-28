الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالتزامن مع تطوير منظومة الثانوية العامة.. "الدستور" تستعرض مطالب أولياء الأمور

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

تعددت مطالب أولياء الأمور بشأن منظومة  الثانوية العامة والتطوير التى تسعى إليه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لمناهجها، وفي سياق ذلك ترصد “الدستور” خلال التقرير التالي مطالب أولياء الأمور.

قالت مني أبو غالى ولية أمر ومؤسس ائتلاف تحيا مصر بالتعليم: «أهم شيء معالجة المشاكل السابقة المتكررة مثل عدم توفر أوراق بابل شيت بديلة وكانت شكوى متكررة من الطلاب على مستوى الجمهورية»، مطالبة خلال تصريحاتها بتدريب المراقبين جيدا على ملء بيانات الطلاب.

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بينما تقول سعاد أحمد ولية أمر أخرى إن من أهم مطالب أولياء الأمور هو توفير وقت مناسب للإجابة، بالإضافة إلى تدارك الخطأ في بعض اللجان من توزيع أوراق عربي بدل لغات والعكس. 

واستكملت نهى محمود ولية أمر أخرى أنه يوجد مشكلة تواجه طلاب علمى رياضة وهي عدم كفاية وقت الامتحان، قائلة: «الأسئلة بتحتاج  وقت أكتر من المتاح وكل عام نفس الشكوى ولازم نفرق بين الوقت للطالب لحل السؤال وبين الوقت اللي حدده موجة المادة نفسها هو عارف الإجابة من الأساس إنما الطالب بيفكر مرارا وتكرارا في الإجابة ياريت النظر لهذا الأمر للأهمية».

وطالبت ولية الأمر بالتفتيش الجيد على المستوى العام لأن من الشكاوى المتكررة أن هناك مدارس التزمت بالتفتيش ومدارس غير ملتزمة، وهذا تسبب في انتشار الغش الإلكتروني نتيجة الدخول بالتليفونات المحمولة اللجان.

الثانوية العامة تطوير الثانوية العامة التربية والتعليمم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي

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