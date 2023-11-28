الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 31 حالة تعد على أراضي زراعية وبناء مخالف بسوهاج

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن قيام الوحدات المحلية، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، والإدارات الزراعية، بحملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وقد أسفرت عن إزالة 31 حالة تعدي خلال 48 ساعة، على مساحة 22.5 قيراط، منها 3 حالات بناء مخالف على مساحة 357 متر مربع.

 

يأتي ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن، والزراعة لتنفيذ توجيهات  رئيس الجمهورية للتصدى بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

 

وأوضح اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، والمشرف على حملات الإزالة بتكليف من محافظ سوهاج، أن الإزالات جاءت بواقع " إزالة 14 حالة تعدي بمركزي طما والمنشاة، وإزالة 10 حالات بمركزي طهطا وأخميم، كما تم إزالة 3 حالات بمركز البلينا، وإزالة 2 حالة تعدي بمركز دار السلام، وإزالة 2 حالة تعدي بمركز المراغة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين.

 

فيما شهد اللواء طارق الفقي، مساء اليوم، فعاليات المؤتمر الجماهيري الذي نظمته مؤسسة حياة كريمة بسوهاج للتوعية بالقضية الفلسطينية، ودور مصر الداعم للقضية، وتعزيز المشاركة في العمل العام، وذلك بالمسرح الروماني، بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والعميد أحمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة، وأحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد كمال مدير مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، والدينية، والشخصيات العامة، وأهالي سوهاج من مختلف مراكز المحافظة.

 

 ويأتي المؤتمر في إطار دور مؤسسة حياة كريمة التوعوي واستمرار لجهودها في تقديم كافة أوجه الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق في محنته، وتضمن المؤتمر عدد من الفقرات بدأت بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم فيلم تسجيلي ومحاضرة حول جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية على مر العصور، ثم قدمت فرقة سوهاج للموسيقى العربية مجموعة من الأغاني الوطنية وسط تفاعل من الحاضرين.
 
 وفي كلمة مؤسسة حياة كريمة التي ألقاها منسق عام المؤسسة بسوهاج، أكد أن "حياة كريمة" كانت شريك أساسي في توفير المساعدات التي تم تقديمها لأهالي غزة، لافتا إلى أن المؤسسة تستهدف عقد مؤتمرات جماهيرية على مستوى محافظات الجمهورية، للتأكيد على دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية، ووقوفها شعبًا وقيادة جنبًا إلى جنب مع أهل فلسطين في محنتهم الحالية،  وعلى مر التاريخ منذ بداية القضية الفلسطينية، وصولًا للعدوان الغاشم على قطاع غزة، فيما أكدت المؤسسة على أهمية مشاركة المواطنين في العمل العام، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل إيجابي وفعال.

طارق الفقي محافظ سوهاج مديرية أمن سوهاج الزراعية قيراط حالات بناء مخالف محافظة سوهاج الجمهورية للتصدى الأراضي الزراعية

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