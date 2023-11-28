موفد القاهرة الإخبارية يكشف تفاصيل سقوط قذيفة إسرائيلية فى لبنان (فيديو)

كشف أحمد سنجاب، موفد القاهرة الإخبارية من بيروت، عن تفاصيل سقوط قذيفة إسرائيلية في لبنان، قائلًا: إننا نشهد هدوءا حذرا يسود القطاعات الثلاثة في الجنوب اللبناني، تحديدًا القطاع الأوسط الذي تقع فيه عيتا الشعب.

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن الوكالة الوطنية اللبنانية نشرت نبأ عن استهداف منطقة مفتوحة بالقرب من بلدة عيتا الشعب بسقوط قذيفة إسرائيلية، لكن التحقيق لا يزال جاريًا حتى الآن.

نشهد انعكاسا كبيرا للوضع في قطاع غزة على الجنوب اللبناني

وأوضح موفد القاهرة الإخبارية من بيروت، أن هناك أعمالا كثيفة للمزارعين بالأراضي الزراعية، وهي أعمال الحصاد، والوقوف على حالة الدمار التي حدثت جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ 7 أسابيع في الجنوب اللبناني.

ولفت موفد القاهرة الإخبارية من بيروت، إلى أننا نشهد انعكاسا كبيرا للوضع في قطاع غزة على الوضع في الجنوب اللبناني، حيث التزم حزب الله والجانب الإسرائيلي بوقف تام لإطلاق النار، باستثناء إطلاق صاروخ أرض جو من الأراضي اللبنانية في اليوم الأول للهدنة استهدف مسيرة إسرائيلية.