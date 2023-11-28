الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة فريد زهران لـ "صالون التنسيقية" : نحتاج لبناء علاقات وتحالفات مع دول جديدة.. وإجراء الانتخابات المحلية في أسرع وقت

جانب من صالون التنسيقية
جانب من صالون التنسيقية

قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس  النواب، ممثل حملة المرشح الرئاسي د. فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه بالنسبة للعلاقات الخارجية فمصر تحتاج إلى بناء علاقات وتحالفات مع دول جديدة في آسيا وأمريكا اللاتينية، مضيفًا أنه يجب أن نستثمر علاقتنا مع الدول الأفريقية وأن نتعامل بحكمة وتوازن مع الدول التي تواجه أزمات. 

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول «قضايا المحور السياسي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة». 

معًا للتغيير

وأضاف أن شعار المرشح الرئاسي فريد زهران «معا للتغيير»، والمقصود به تغيير السياسات وإعطاء حرية للنقابات والجمعيات وفتح المجال لهم إعلاميًا، مشيرًا إلى ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في أسرع وقت، وكذلك التطبيق الحقيقي لتداول المعلومات بشفافية، وبث جلسات مجلس النواب ليتمكن المواطنين من الحكم على النواب بشكل صحيح. 

أدار الحوار خلال الصالون، محمد نشأت، عضو التنسيقية، وشارك في الصالون النائب أحمد فوزي، عضو  مجلس  الشيوخ عن التنسيقية، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، النائب فريدي البياضي، عضو  مجلس  النواب، ممثلًا لحملة  المرشح الرئاسي د. فريد  زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب  الوفد، د. ولاء عراقيب، أستاذ القانون، ممثل لحملة د. حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

النائب فريدي البياضي فريد زهران مجلس النواب المرشح الرئاسي تنسيقية شباب الأحزاب المحور السياسي

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