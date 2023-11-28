الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بقتل زوج شقيقته بسبب خلافات بينهما بالخانكة للمحاكمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة الخانكة اليوم إحالة المتهم بقتل زوج شقيقته بسبب خلافات نشبت بينهما، لمحكمة الجنايات.

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تأجيل محاكمة 7 متهمين بتهمة قتل عامل بسبب خلافات بالقليوبية

تبلغ لقسم شرطة الخصوص بوفاة عامل جمع قمامة بإحدى الشقق السكنية إثر إصابته بجرحين قطعيين بالرقبة.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكب الواقعة عامل "شقيق زوجة المجنى عليه"، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر قيامه بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته، وذلك لخلافات سابقة بين المجنى عليه وزوجته "شقيقة المتهم"، كما أرشد عن الأداة المستخدمة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الخصوص جمع قمامة الجنايات قطاع الأمن العام المجني عليه

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تأجيل محاكمة 7 متهمين بتهمة قتل عامل بسبب خلافات بالقليوبية

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