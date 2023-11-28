الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تأجيل محاكمة 7 متهمين بتهمة قتل عامل بسبب خلافات بالقليوبية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار رضا أحمد إبراهيم عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر محمد رضا، وهيثم جمال الدين، ووكيل النيابة أحمد الصادق، بتأجيل محاكمة ال 7 متهمين بقتل المجني عليه "محمد نصر"35 سنة عامل نظافة مع سبق إلإصرار والترصد، بسبب خلافات على سرقة مركبة توك توك، حيث قاموا بخطفه بالإكراه وقيدوا واحتجزوه عنوة عنه داخل عين تلتها أخرى مستعدين عليه بالضرب والتعذيب، حتى لقي مصرعه، لجلسة يوم الأربعاء الموافق29 نوفمبر 2023 للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5084 /2023 جنح ثان شبرا الخيمة أنه  قام المتهمون جميعًا، "إبراهيم عبد العال إبراهيم" (محبوس)، و"محمد عبد العال إبراهيم" (محبوس)، و"إسلام رمضان حامد" (محبوس)، و"أحمد سامي عبد الشكور" (محبوس)، و"محمد يوسف محمد" (محبوس)، " نادر سلامة عبد المقصود" (محبوس)، و"سامح السيد محمود" (هارب)، بالمشاركة في خطف وتعذيب وقتل المجني عليه.

وأردف أمر الإحالة بأن المتهمين جميعا بدائرة بدائرة ثان شبرا الخيمة، قتلوا عمدًا المجني عليه "محمد نصر عبد الحافظ خفاجي" مع سبق الإصرار، إذ نفاذًا لذلك الغرض عقدوا العزم وبيتوا النية على إنقاذ مشروعهم الإجرامي المتفق عليه، وذلك بأن تعدوا عليه بالضرب بالأيدي والأرجل والأسلحة البيضاء وسكب المياه المغلية على جسده قاصدين من فعلتهم إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته،

وقد اقترنت تلك الجنابة بجنايتي الخطف بالإكراه والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية المعاقب عليهما بالمواد 280، 382، 390 الفقرة الأولى من قانون العقوبات إذ أنه في ذات الزمان والمكان توجه المتهمون لمحل المجني عليه فخطفوه بالإكراه وقيدوا وثاقه واحتجزوه عنوة عنه داخل عين تلتها أخرى متعدين عليه بالضرب والتعذيب بهما، فأحدثوا به الإصابات على النحو السالف سرده بعاليه والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق، وقد حازوا وأحرزا بغير ترخيص ومسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أسلحة بيضاء - مطوتين - وكاتر وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص - أشياء صلبة ومياه ساخنة - على النحو المبين بالأوراق.

جنايات شبرا الخيمة محكمة الجنايات عامل نظافة مصرع عامل امن القليوبية

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