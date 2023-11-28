كاتب صحفى: الرئيس السيسى دائم التأكيد على عدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية

قال جميل عفيفي، الكاتب الصحفي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث بشكل واضح وصريح بشأن عدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية، ومنع التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، موضحًا أنه منذ بيان مصر الذي حذرت فيه من مخاطر تصعيد العنف، ودعت الدول للتدخل والحفاظ على الأمن القومي، أخذت الدولة عدة مسارات منها السياسي والتفاوضي والإنساني.

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال لقائه على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن إجراء الرئيس السيسي عدة اتصالات برؤساء الدول المختلفة، للوصول لحالة الهدنة الإنسانية وتوجية عدة رسائل وأهمها الوصول إلى مفاوضات ووقف العدوان والحفاظ على أمن مصر، موضحًا أنه من الرسائل الأخرى للرئيس السيسي، وجوب تسهيل دخول المساعدات لأهالي قطاع غزة، ووقف العنف على المدنيين بالحرب، مشيرًا إلى قمة السلام بالقاهرة.

وقال الكاتب الصحفي إنه من جهود مصر فتح معبر رفح منذ اليوم الأول، والعمل على دخول الشاحنات والمساعدات، وعدم إعاقة دخول المساعدات إلى أهالي غزة.

وأكد أهمية الجانب الإنساني للرئيس السيسي، لتخفيف المعاناة عن أهل غزة، ورفض دخول حاملي الجنسيات إلى مصر، إلا بفتح المعبر، مؤكدًا أن هذا القرار قوي ورادع.