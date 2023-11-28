ضبط 34 طن سكر في حملة تموينية بالإسكندرية

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على شركات تعبئة السكر.

وقامت إدارة العجمي التموينية برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة ومحمد الشافعي مفتش الإدارة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بحملة تموينية بنطاق الإدارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 520 شيكارة سكر بأحد شركات تعبئة السكر، زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم، بإجمالي 26 طنًا من السكر، كما تم تجميع 680 شيكارة سكر زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم.

وتم أيضًا ضبط 9 بالتات سكر، عبوة البالتة 20 كيسًا، زنة الكيس واحد كجم، بإجمالي 180 كجم، ليصبح إجمالي كميات التجميع أكثر من 34 طنًا. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية المدعومة. وقامت إدارة العامرية التموينية بالمديرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وتحت إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة، والتي أسفرت عن ضبط أحد البدلاء التموينيين لقيامه بالتصرف في كمية من الزيت والسكر التمويني، حيث تم الجرد الفعلي وتبين وجود تصرف في 1031 كجم سكر تمويني وعدد 64 زجاجة زيت تمويني.

وتم ضبط أحد المخابز البلدية لقيامه بالتصرف في عدد 40 شيكارة دقيق بلدي مدعم، زنة الشيكارة 50 كجم. وتم ضبط آخر من المخابز البلدية لقيامه بالتصرف في عدد 15 شيكارة دقيق بلدي مدعم، زنة الشيكارة 50 كجم. تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات لعرضها على وكيل النائب العام.

كما قامت إدارة شرق التموينية بالمديرية برئاسة الأستاذ فريد شوقي مدير الإدارة وبإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملة تموينية بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بنطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير محضر حيازة وبيع رده خشنة لدى تاجر غير مربوط على المطحن ولا توجد معه فواتير أو مستندات تدل على حيازتها. وعليه تم التحفظ على 28 شيكارة، زنة الواحدة 35 كجم بإجمالي 980 كجم رده خشنة، ما يقارب طن رده.

وتم تحرير محضر حيازة وبيع مكرونة تموينية ممنوع بيعها أو تداولها إلا بالبطاقات التموينية لدى أحد التجار.

وتم مصادرة عدد 8 بالتة، بداخل كل بالتة 20 كيس، زنة الكيس الواحد 400 جم بإجمالي 64 كجم مكرونة تموينية محظور بيعها أو تداولها إلا من خلال المنظومة التموينية. تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.