الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 145 طن سكر بشركة تعبئة بالإسكندرية بغرض بيعه بأزيد من سعره

جريدة الدستور

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط 145 طن سكر في إحدى الشركات بغرض التربح وبيعه بأزيد من سعره.

جاء ذلك خلال حملات شنتها إدارة العامرية التموينية بناء على تعليمات المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، التي أصدرها للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على شركات تعبئة السكر.

وتمكنت إدارة العامرية التموينية برئاسة حسن داود، مدير الإدارة، وتحت إشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة، من تنفيذ حملة تموينية بنطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط شركة تعبئة سكر لحيازتها سكر بدون إخطار الجهات المختصة، بقصد بيعه وتوزيعه بسعر أعلى لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وقد تم التحفظ على كمية 145 طن سكر حر، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة، لعرضها على وكيل النائب العام.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات مكبرة بنطاق الإدارات التموينية، لتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة.

وفي الصدد قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة  بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت تحرير 57 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، و13 محضر عدم حمل شهادات صحية، و23 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر أحوال تنفيذًا لقرار النيابة.  

فيما نفذت إدارة تموين شرق حملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير 36 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 13محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى  مخالف، ومحضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، و4محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر،  و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق،و3 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.


كما شنت إدارة تموين وسط  بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت تحرير 25 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار السجائر، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

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