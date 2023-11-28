الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الرئيس السيسى أصبح يعرف أولويات الدولة المصرية ونثق فى وعوده

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال رضا الأمير، مواطن مصري، إن الرئيس السيسى يهتم بكل فئات المجتمع ولم يشعر أحد أنه مهمش، وما تم من مبادرات دشنها الرئيس شملت كل فئات المجتمع دليل على اهتمام القيادة السياسية بكل مصرى يعيش على أرض مصر.

وطالب المواطن المصري من الرئيس المقبل أن يصدر توجيهاته للحكومة بملاحقة المخالفين والمستغلين من أجل تحقيق مكاسب شخصية، فهذا ما يشعر المواطن بالأزمة الاقتصادية.

وأكمل: المعارض المدعمة مثل "كلنا واحد، أهلًا رمضان" كان لها تأثير إيجابي فى التخفيف عن المواطنين، ونريد استمرارها طوال العام لتحقيق أكثر استفادة ممكنة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع، الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، والذي تم نشره اليوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية.

 

txt

مواطنة: "حرب غزة" أكدت على أهمية الدور المصري في دعم القضية (فيديو)

 


 

 

 

مواطن مصري الرئيس فئات المجتمع كلنا واحد اهلا رمضان الهيئة الوطنية للانتخابات

الأكثر قراءة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

شوبير يكشف آخر كواليس أزمة كولر مع هداف الأهلى (فيديو)

غياب 2000 جندى من دولة الاحتلال عن الخدمة بالجيش.. لهذا السبب

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

كواليس مفاوضات الأهلى مع محمد عبدالمنعم وعروض الاحتراف

نجل الراحل طارق عبدالعزيز: "مع السلامة يا من أكرمتني"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

صراع بين نتنياهو وجانتس.. ماذا تحمل ميزانية حرب إسرائيل 2023 المثيرة للجدل؟

تداعيات طوفان الأقصى.. البنك المركزى الإسرائيلى يكشف مفاجأة بشأن الخسائر الاقتصادية

أسوشيتيد برس: إدارة بايدن تحذر إسرائيل من تهجير سكان جنوب غزة بعد الهدنة