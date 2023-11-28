مواطن: الرئيس السيسى أصبح يعرف أولويات الدولة المصرية ونثق فى وعوده

قال رضا الأمير، مواطن مصري، إن الرئيس السيسى يهتم بكل فئات المجتمع ولم يشعر أحد أنه مهمش، وما تم من مبادرات دشنها الرئيس شملت كل فئات المجتمع دليل على اهتمام القيادة السياسية بكل مصرى يعيش على أرض مصر.

وطالب المواطن المصري من الرئيس المقبل أن يصدر توجيهاته للحكومة بملاحقة المخالفين والمستغلين من أجل تحقيق مكاسب شخصية، فهذا ما يشعر المواطن بالأزمة الاقتصادية.

وأكمل: المعارض المدعمة مثل "كلنا واحد، أهلًا رمضان" كان لها تأثير إيجابي فى التخفيف عن المواطنين، ونريد استمرارها طوال العام لتحقيق أكثر استفادة ممكنة.



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع، الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، والذي تم نشره اليوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية.



