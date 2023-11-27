مواطنة: "حرب غزة" أكدت على أهمية الدور المصري في دعم القضية (فيديو)

قالت المواطنة ميرنا الجارحي، إن الدولة المصرية مدركة لحجم التحديات الإقليمية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة، وسيناريوهات التهجير التي طرحها الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وما يتبعها من تهديد للأمن القومي.

وتابعت المواطنه ، أن مصر على مدار تاريخ الصراع كانت دائمًا في مقدمة المدافعين عن القضية الفلسطينية، وظهر ذلك جليًا خلال الأزمة الأخيرة، حيث قدمت الكثير من المساعدات الإغاثية.

وأكدت أن مصر طوال تاريخها بلد مضيافة للشعوب العربية، ولكن في الموقف الفلسطيني فان التهجير يعني نسيان القضية الفلسطينية واحتلال ارض سيناء.

