"المشاركة اختيار".. حملات ميدانية للتوعية بالانتخابات الرئاسية

تواجدت حملة "المشاركة اختيار" الميدانية في مختلف أحياء الإسكندرية لتنظيم لقاءات توعوية للمواطنين بأهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، وذلك تحت رعاية التحالف الوطني للعمل التنموي ومديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

قال رامي يسري، مؤسس مبادرة "المشاركة إختيار"، إنه حان الوقت لنتكاتف سويًا بمختلف الشرائح المجتمعية، بحقية الادلاء بأصواتنا لاختيار المصير المستقبلي لدولتنا المصرية، فتلك اللحظات الهامة التي يحتاجها الوطن.

وأكمل مؤسس المبادرة للدستور، أنه بعد مرور 10 أيام من بدء خطة تنفيذ المبادرة، تحقق الإنجاز ليصل إلى إجمالي المستفيدين 1500 شخص ونحو 50 ألف على منصات التواصل الاجتماعي وبمشاركة أكثر من 50 متطوع مما يعكس مدى تفاعل الشباب المحب لوطنه مع اختلاف توجهاتهم واختلاف دعمهم للمرشحين.

وأضاف أن المبادرة تتواصل ميدانيًا مع مختلف الشرائح المجتمعية عن طريق عمل تدريبات وندوات وتوعية ميدانية في الشارع والخارج من أجل التوعية بأهمية المشاركة بدون أي توجيه سياسي في انتخابات الرئاسة القادمة وحثهم على جذب المواطنين وتوجيههم للمشاركة في الانتخابات لتستمر حتى موعد الصمت الانتخابي في 8 ديسمبر.

وواصل أن المبادرة الميدانية تقوم بتعريف المواطنين كيفية المشاركة والإجراءات التنفيذية وكيفية الاختيار الصحيح للمرشحين ليتم الإدلاء بالأصوات دون أي مخالفات.

حملة المشاركة اختيار

حملة المشاركة اختيار

حملة المشاركة اختيار