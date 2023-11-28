الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مرض لعين قتل مها أبو عوف.. اعرفه واحترس

مها أبو عوف
مها أبو عوف

يحل اليوم يوم ميلاد الفنانة الراحلة مها أبو عوف، وفى تلك الذكرى نسلط الضوء على تفاصيل المرض الذي تسبب في وفاة الفنانة الراحلة مها أبو عوف شقيقة الفنان عزت أبو عوف وواحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبو عوف.

أصيبت الفنانة الراحلة مها أبو عوف بمرض الالتهاب الرئوي الحاد، وذلك نتيجة تعرضها لمرض السرطان الرئوي، فهو مرض قاتل يصيب أهم جزء في الجسد، وهو الرئتين المسؤولين عن عملية التنفس، لذلك هو مركز حيوي بالنسبة للمريض، ويهدد حياته عند الإصابة به، ويعتبر واحد من أبرز الأمراض التى تتسبب فيوفاة مرضها فالرغم من وجود بعض الحالات التى تتعافى من السرطان إلا أن سرطان الرئة فلا يوجد حالات كثيرة نجت منه.

أسباب الإصابة بسرطان الرئة 

وتتمثل أسباب الإصابة بـ مرض سرطان الرئة، التدخين. يزداد خطر الإصابة بسرطان الرئة مع زيادة عدد السجائر التي تدخنها يوميًا وعدد سنوات التدخين، ومن ضمن الأسباب وراء التعرض للإصابة بسرطان الرئة لتعرض للتدخين السلبي، العلاج الإشعاعي السابق يعتبر واحد من أبرز الأسباب وراء التعرض للغصابة بسرطان الرئة.

ومن ضمن الأسباب الآخري للتعرض بالإصابة بسرطان الرئة، التعرّض لغاز الرادون التعرض للأسبستوس والمواد المسرطنة الأخرى، تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الرئة، وتعد نسبة الوفاة لمصابي سرطان الرئة سنويا، مرتفعة لدرجة تجاوزها أمراض سرطان "القولون، والبروستاتا، والعقد اللمفاوية، والثدي" مجتمعين.

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أعراض الإصابة بسرطان الرئة 

ويوجد عدد من الارعاض التى تنذرك بالإصابة بمرض سرطان الرئة والتى تتمثل أهمها في، سعال مستجد يظهر ولا يختفي، سعال مصحوب ببلغم دموي حتى لو كان قليلًا جدًا، إلي جانب ذلك الشعور ضيق النفس حتى مع التواجد فى منطقة مفتوحة وبها هواء شديد، إلي جانب ذلك وجود أوجاع في الصدر، إلي جانب ذلك وجود بحة في الصوت. بشكل مستمر ولا تذهب حتى مع تناول المشروبات الدافئة.

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