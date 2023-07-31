في اليوم العالمي.. كل ما تريد معرفته عن سرطان الرئة

يحتفل العالم باليوم العالمي لسرطان الرئة في 1 أغسطس من كل عام لزيادة الوعي حول المرض الفتاك وكسر، حيث يبدأ سرطان الرئة وهو أحد أكثر أنواع السرطان فتكًا عندما تنمو الخلايا بشكل غير طبيعي في العضو التنفسي المهم.

قُدِّر سرطان الرئة بحوالي 1،03،371 حالة في عام 2022، يصيب سرطان الرئة المدخنين أكثر من غيرهم، وأكثر من 80٪ من المصابين بسرطان الرئة يدخنون بشكل متكرر.

تاريخ اليوم العالمي لسرطان الرئة

يتم الاحتفال باليوم العالمي لسرطان الرئة كل عام في 1 أغسطس منذ عام 2012 عندما تم الاحتفال به لأول مرة لزيادة الوعي حول المرض الفتاك، وتشجيع المزيد من البحث عنه وكسر وصمة العار حول المرض.

اكتسبت حملة اليوم العالمي لسرطان الرئة الضوء في عام 2012، وتم تنظيم الحملة من قبل منتدى الجمعيات التنفسية الدولية بالتعاون مع الرابطة الدولية لدراسة سرطان الرئة والكلية الأمريكية لأطباء الصدر، منذ ذلك الحين ازداد الوعي بسرطان الرئة وتركز معظمها حول الوعي بالسعال الذي يستمر لأكثر من 3 أسابيع إلى جانب الأعراض الأخرى لسرطان الرئة.

أهمية اليوم العالمي لسرطان الرئة

الأنواع الرئيسية لسرطان الرئة المصنفة على أساس ظهور الخلايا السرطانية تحت المجهر هي سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة وسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة، يمكن أن ينتشر سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة بمعدل أسرع من سرطان الرئة غير الصغير، من المهم تخصيص يوم لنشر الوعي حول السرطان القاتل حتى يمكن تشخيصه في مرحلة مبكرة.

أعراض سرطان الرئة

قد لا يتم عادةً اكتشاف أعراض سرطان الرئة في المراحل المبكرة، لذلك يُنصح بالتماس العناية الطبية إذا ظهرت عليك أعراض معينة مثل استمرار السعال لأكثر من أسبوعين أو تغير في السعال المزمن وصعوبة في التنفس، وألم في الصدر، وفقدان الوزن غير المبرر.