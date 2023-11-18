السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أصيب به إمبراطور السينما المصرية.. أعراض سرطان الرئة

أحمد زكي
أحمد زكي

يصادف اليوم ذكرى ميلاد النمر الأسود أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة نتيجة كثرة التدخين لذلك نعرض من خلال التقرير ما هي أول أعراض سرطان الرئة؟

وكان الفنان الراحل أحمد زكي، مدخن شره مما أثر على صحته في الفترة الأخيرة من حياته وأُصيب بمرض سرطان الرئة، وتردد أنه أُصيب بالعمى في أخر أيامه.

ويعد سرطان الرئة من الأمراض الشائعة حول العالم ويصيب هذا المرض العديد من الناس خصوصًا المدخنين فهم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، وفي هذا التقرير نرصد لكم كل المعلومات والتفاصيل التي تخصه وذلك وفقًا لموقع "Very Well Health".

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في ذكرى الفنان أحمد زكي.. ما هي اول اعراض سرطان الرئة؟

الأعراض المتقدمة لمرض سرطان الرئة 

في المراحل المتقدمة من سرطان الرئة، تزداد حدة الأعراض الأولية وقد تظهر أعراض جديدة وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

في ذكرى الفنان أحمد زكي.. ما هي اول اعراض سرطان الرئة؟

1 - فقدان الشهية.
2 - السعال المستمر.
3 - صعوبة التنفس.
4 - آلام العظام.
5 - تورم الوجه أو الذراعين.
6 - تورم الرقبة أو وجود كتل محسوسة في الرقبة أو منطقة الرتقوة.
7 - الصداع.
8 - الإعياء وضعف الجسم، بما في ذلك ضعف الأطراف أو تنميلها.

في ذكرى الفنان أحمد زكي.. ما هي اول اعراض سرطان الرئة؟

طرق الوقاية من خطر الإصابة بمرض سرطان الرئة

1 - تجنب التدخين.
2 - الإقلاع عن التدخين.
3 - تجنب التدخين السلبي.
4 - إجراء فحوص للكشف عن وجود غاز الرادون في محيط المنزل.
5 - تجنب التعرض للمواد المسرطنة في العمل.
6 - الحفاظ على نظام غذائي غني بالخضار والفواكه.

يجب على غير المدخنين الانتباه إلى الأعراض التالية:

  • سعال لا يزول.
  • سعال الدم.
  • الشعور باستمرار بضيق في التنفس.
  • ألم عند التنفس أو السعال.
  • التعب.
  • فقدان الوزن غير المبرر.

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وتشمل العلامات الأخرى.

  • التهابات الجهاز التنفسي المتكررة.
  • ألم صدر.
  • آلام الظهر أو الرقبة أو الكتف.
  • فقدان الشهية.
  • الشعور العام بالتوعك.
  • علم الوراثة ويلعب التاريخ العائلي أيضًا دورًا في احتمالية إصابتك بسرطان الرئة.

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