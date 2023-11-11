السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بعد وفاة الفنان شريف شاكر به.. أنواع السرطان الأكثر شيوعًا في العالم

شريف شاكر
شريف شاكر

تصدر الفنان الشاب شريف شاكر تريند البحث عبر محركات الإنترنت و السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية عقب إعلان وفاته بعد رحلة معاناة مع السرطان.

ونعى مجموعة من كبار نجوم الغناء والإعلام الفنان الراحل شريف شاكر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ورحل عن عالمنا أمس يوم الجمعة بعد معاناة مع مرض السرطان، تزامنا مع وفاة شريف شاكر، نرصد لكم في هذا التقرير كل التفاصيل والمعلومات التي لا تعرفها عن السرطان لحمايتك وحمايه أسرتك من خطر الإصابه، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وفقًا لموقع "Verywell Health".

بعد وفاة الفنان شريف شاكر به.. أنواع السرطان الأكثر شيوعًا حول العالم
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بعد وفاة الفنان شريف شاكر به.. تعرف على اخطر انواع السرطان

بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية “WHO” فإن مرض السرطان هو سبب وفاة فرد واحد من كل 6 أفراد، وهي نسبة عالية، ويعد سرطان الثدي والرئة والقولون والمستقيم والبروستاتا أكثر أنواع السرطانات شيوعا في جميع أنحاء العالم.

أنواع السرطان الأكثر شيوعًا حول العالم

1 - سرطان الثدي: من ابرز السرطانات الشائعة ويصاب بها العديد من السيدات والفتيات دون سابق إنذار، لذلك ينصح بالكشف المبكر كل 6 شهور، لأن بداية المرض يمكن معالجته قبل انتشاره.

2 - سرطان القولون والمستقيم: إذا تم اكتشافه مبكرًا يمكن علاجه من خلال تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات، وتبلغ معدلات النجاة لبعض الأشخاص المصابين بسرطان القولون والمستقيم في مرحلة مبكرة حوالي 90٪

3 - سرطان البروستاتا: ينشأ سرطان البروستاتا من الخلايا الغددية وبالتالي فهو سرطان غدي، عادة ما يصيب هذا المرض كبار السن، ومعظم سرطانات البروستاتا بطيئة النمو، وعادة ما تتم تشخيص الأشخاص المصابين بسرطان البروستاتا دون أعراض.

4 - سرطان الجلد غير الميلانيني: فهو من أخطر أنواع سرطان الجلد، وأكثرها انتشاراً، خاصة بين كبار السن الذين لم يستخدموا واقية من الشمس في شبابهم، يعتبر هو ابرز سرطان جلد من أكثر أنواع السرطانات انتشارا في العالم.

5 - سرطان المعدة: تتوقف فرصة الشفاء من سرطان المعدة على اكتشاف في وقت مبكر فسرطان المعدة الصغير جدا دون انتشار، لديه معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات تصل إلى 90 ٪.

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