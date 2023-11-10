بصور من المستشفى.. مدين وشريف مدكور ينعيان الراحل شريف شاكر

حرص كل من الملحن الموسيقي مدين، والإعلامي شريف مدكور، على نعي المطرب الراحل شريف شاكر والذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.

ونشر “مدين” عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “انستجرام” صورة للمطرب شريف شاكر وهو على فراش المرض داخل المستشفى وعلق: “البقاء والدوام لله شريف شاكر يمكن ماقابلتوش قبل كده بس كان فيه بينا تواصل على السوشيال ميديا".

وأضاف: “واكتر حاجة كانت عجباني فيه ايمانه برحمة ربنا و دايما كان متفائل في صراعه مع المرض وكان دايما راضي بقضاء ربنا وقدره”.

واختتم: “اسألكم الدعاء ربنا يرحمه ويصبر اهله ويجازيه على صبره كل خير”.



فيما نشر أيضا الإعلامي شريف مدكور عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” صورة تجمعه بالمطرب شريف شاكر وعلق عليها قائلا: “يا شريف الله يرحمك ويغفرلك وجعت قلبي عليك ”.

ومؤخرا أعلن شريف شاكر دخوله العناية المركزة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام" قائلا: "ربِ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بقالي حوالي أسبوعين عندي مشاكل كبيرة في التنفس، وبعد كل الإشاعات بالصبغة والتحاليل، نزلوني الأسبوع إللي فات على التنفس الصناعي في العناية المركزة لأن التنفس كان خلاص وقِف.. وطلع عندي التهاب حاد في الرئة نزلوا مياه كتير من على الرئة وركبوا أسترة بولية وطبعاً رجعنا معاها للبامبرز وحياة السرير".

وأضاف: "الكحة كلها بلغم والبلغم كلة بدم، بسبب قلة صور الدم، اللي هي أصلاً بسبب قلة المناعة والآثار الجانبية غير المتوقعة للعلاج الكيماوي، هرجع أقوى إن شاء الله".