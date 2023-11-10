غدًا.. تشييع جثمان المطرب شريف شاكر من مسجد حسن الشربتلي

يشيع جثمان المطرب الراحل شريف شاكر غدًا السبت، عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يشيع جثمان المطرب شريف شاكر إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بطريق العين السخنة.

وتوفى الفنان الشاب شريف شاكر بعد رحلة معاناة مع السرطان.

وفي وقت سابق، أعلن شريف شاكر دخوله العناية المركزة، وكتب عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام": "ربِ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بقالي حوالي أسبوعين عندي مشاكل كبيرة في التنفس، وبعد كل الإشاعات بالصبغة والتحاليل، نزلوني الأسبوع إللي فات على التنفس الصناعي في العناية المركزة لأن التنفس كان خلاص وقِف.. وطلع عندي التهاب حاد في الرئة نزلوا مياه كتير من على الرئة وركبوا أسترة بولية وطبعاً رجعنا معاها للبامبرز وحياة السرير".

وأضاف شريف: "الكحة كلها بلغم والبلغم كلة بدم، بسبب قلة صور الدم، اللي هي أصلاً بسبب قلة المناعة والآثار الجانبية غير المتوقعة للعلاج الكيماوي، هرجع أقوى إن شاء الله".