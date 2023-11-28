وزير الكهرباء: إنشاء وتطوير 19 مركزا للتحكم في شبكات التوزيع

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمه في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "التحول الرقمي في شبكات التوزيع" الذي تنظمة شركة هواوي الصينية.

وأكد وزير الكهرباء أنه في إطار سعي الحكومة المصرية نحو بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة، الأمر الذي يتطلب تعزيز تنمية البنية التحتية وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار شاكر إلى جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي، والتي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء، وتقليل تكلفة إنتاجها، وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.

وأضاف أن القطاع عمل على تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية في الفترة من 2014 حتى الآن على مستوى الجمهورية، حيث تم إضافة خطوط كهربائية على جهد 500 كيلوفولت بإجمالي أطوال حوالي 4613 كم (بنسبة زيادة أطوال الخطوط إلى حوالي مرة ونصف عما كانت عليه الشبكة عام 2014)، كما تم إضافة محطات محولات على جهد 500 كيلوفولت بإجمالي سعات حوالي 33,375 م.ف.أ من خلال إنشاء 21 محطة محولات (بنسبة زيادة قدرها 340% عما كانت عليه الشبكة عام 2014).

وعلاوة على ذلك، يجري حاليًا إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة للشبكة الكهربية القومية الموحدة والذي يهدف إلى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد 500 كيلوفولت و220 كيلوفولت، ويهدف أيضًا إلى مراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار.

وفي مجال شبكات التوزيع، يتم العمل حاليًا على إنشاء وتطوير عدد (19) مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء على عدة مراحل تغطي كافة أنحاء الجمهورية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد (5) مراكز تحكم على مستوى شركات (شمال وجنوب القاهرة والإسكندرية) لتوزيع الكهرباء، وجاري العمل في عدد (4) مراكز تحكم وسيتم العمل في المرحلة المقبلة حسب جاهزية الشبكة الكهربائية.

وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري يسعى دائمًا إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهل الحصول على الخدمة وكذلك إجراءات السداد لأي مستحقات لدى شركات التوزيع مقابل الخدمات التي تقدمها هذه الشركات للمواطن، فمنذ عام 2020، تم البدء في تشغيل المنظومة التكنولوجية المتكاملة لخدمات الكهرباء، والتي تعتمد على فهم احتياجات المواطنين، وكذلك اعتماد وسائل تكنولوجية قادرة على تحقيق ترابط وتكامل بين كافة عناصر القطاع، لتلبية طلبات المواطنين، وتضمنت تلك المنظومة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والتي يستطيع من خلالها المواطنون التقدم لطلب الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، من بين قائمة تتضمن 26 خدمة مفعلة حتى الآن، منها: دفع الفواتير، طلب عداد قانوني، طلب شهادة بيان استهلاك، إدخال قراءة العداد، احسب فاتورتك، تركيب عداد بدل فاقد، فحص عداد، توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خدمة الأعطال والشكاوى، وغيرها من الخدمات، وتوسعت المنصة في تلبية احتياجات أكثر من 4 ملايين مستخدم وأكثر من 100 ألف زائر شهريًا، كذلك تم تركيب أكثر من 2.9 مليون عداد كودي.

وأشار شاكر إلى تواجد أكثر من 1000 مركز رئيسي وفرعي تابع لشركات التوزيع لشحن كروت العدادات مسبقة الدفع وتحصيل الفواتير، بالإضافة إلى حوالي 360 ألف نقطة شحن إلكترونية تابعة لشركات الدفع الإلكتروني، مثل شركة فوري دهب وشركة دلتا للأنظمة الإلكترونية. كذلك، يمكن شحن العدادات عبر تطبيقات الهاتف المحمول باستخدام خاصية NFC، مثل تطبيق سهل و MyFawry.

وفضلاً عن ذلك، تم الانتهاء من تنفيذ المشروع التجريبي لتركيب العدادات الذكية، بالإضافة إلى مراكز البيانات وطرق الاتصال الخاصة بها، وذلك في نطاق بعض شركات توزيع الكهرباء.

وأوضح أنه تم طرح مناقصة لتركيب عدادات ذكية في الموزعات والأكشاك والمحولات وكبار المشتركين ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ مشروع العدادات الذكية، والتي تهدف جميعها إلى تحسين قدرات الشبكة لإدارة جانب الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى الفوائد الأخرى مثل تقليل الفقد في الطاقة الكهربائية، وكذلك تم إنشاء مركز المتابعة والتشغيل الرقمي بمبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد حلًا حديثًا يهدف إلى تحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع الكهرباء، ومتابعة حالة البنية التحتية وخدمات الطوارئ والأعطال والمشروعات القومية التي تنفذها شركات توزيع الكهرباء، ويعمل المركز على تحسين جودة التغذية الكهربائية، مما يساعد في تحقيق استجابة سريعة وفعالة لمشاكل الكهرباء التي يواجهها المواطنون، كما يتميز المركز بمزايا عالية الأمان، حيث يتم توفير المزيد من الحماية والأمان للمواطنين من خلال استخدام تقنيات التشفير والحماية الأخرى، كما يتم تجهيز المركز بنظام رصد وإنذار مبكر للحوادث الكهربائية والحرائق، مما يساعد على تحقيق الأمن والسلامة الكاملة للمواطنين.