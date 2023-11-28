الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوبير يكشف أخر كواليس أزمة كولر مع هداف الأهلي (فيديو)

الأهلي
الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر كواليس أزمة مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، مهاجم الفريق الأحمر.

شوبير يكشف آخر كواليس أزمة الساعة بين كولر وتاو

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الثلاثاء:" تواصلت هاتفيا مع خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي، حيث أكد لي عدم وجود أي أزمة مطلقا بين كولر وتاو".

وأضاف:" الموضوع يتلخص في أن تاو، لم يكان لديه تمرين أصلا بعد المباراة ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا، حيث توجه اللاعب إلى مخطط الاحمال".

وأكمل شوبير:" مخطط الأحمال أخبر المهاجم الجنوب إفريقي، بعدم ارتباطه بأي تمرين، حيث كان يعاني من الإرهاق، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده جنوب إفريقيا، بتصفيات كأس العالم (2026)".

وأردف:" مخطط الأحمال هو الذي يقوم بوضع التمرين للفريق، متسائلا "إذ" أين الأزمة هنا بين كولر وتاو؟.

واختتم قائلا:" بيرسي تاو، خارج قائمة الأهلي لمواجهة سموحة، الليلة، بمسابقة دوري نايل، فضلا عن بعض اللاعبين مثل محمود كهربا وطاهر محمد طاهر وموديست لأسباب مختلفة".

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت مؤخرا إلى وجود أزمة بين كولر مدرب الأهلي والمهاجم بيرسي تاو، على خليفة رفضه المشاركة في التدريبات مع البدلاء بعد مباراة ميدياما الغاني الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا.

وكان المارد الأحمر، استهل مشواره في مرحلة المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا، بالفوز على ميدياما الغاني، السبت الماضي بثلاثية نظيفة، وضعته على قمة المجموعة الرابعة بالتساوي مع شباب بلوزداد الجزائري، برصيد 3 نقاط لكلاهما.

موعد مباراة الأهلي وسموحة بدوري نايل (2023/2024)

ويستضيف الأهلي نظيره سموحة، في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة بدوري نايل (2023/2024)

تنقل مباراة الأهلي وسموحة، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، حيث يسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

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