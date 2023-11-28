الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: تحويل الأتوبيسات للغاز الطبيعي هدفه توفير المواد البترولية

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

قال زكي عباس عضو مجلس النواب، إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من خطة تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، تهدف إلى توفير المواد البترولية، علاوة على الحفاظ على البيئة.

وأضاف "عباس" في تصريحات صحفية له، أن الاستغناء عن البنزين سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد القومي، علاوة على أن مصر تمتلك وفرا كبيرا من الغاز الطبيعي.

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التحول للطاقة النظيفة

وأكد عضو مجلس النواب، أن الاستغناء عن البنزين والتحول إلى الغاز الطبيعي صديق البيئة يأتي في إطار اتجاهات الدولة للتحول إلى العمل بالطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

وتابع النائب زكي عباس، أن الدولة المصرية قامت بإنشاء مراكز ومحطات لتموين السيارات والاتوبيسات بالغاز الطبيعي بديلًا للبنزين على مستوى كافة محافظات ومراكز مصر بأعداد كبيرة تكفي احتياجات المواطنين، وتحملت الدولة في سبيل ذلك أعباء مالية كبيرة، وذلك للتخفيف من الازدحام أمام محطات البنزين.

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توفير في تكلفة الوقود

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تحويل السيارات والاتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي يوفر من 50 إلى 60% من تكلفة الوقود، وهي ميزة هامة جدا لاسيما في وضع الاقتصاد العالمي الحالي.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بسرعة الانتهاء من خطة تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن هذا الأمر مهم للغاية في إطار جهود الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة.

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وتناول الاجتماع جانبًا آخر يتعلق بتحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بمحافظتي القاهرة والاسكندرية بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي، حيث أوضح اللواء هشام آمنة أن إجمالي عدد الأتوبيسات 2262 أتوبيسا، حيث إن المستهدف تعديله في كل مرحلة من مراحل العمل 377 أتوبيسا منها 327 بالقاهرة و50 أتوبيسا بالإسكندرية، مؤكدًا أنه تم بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى وتحويل وتسليم 377 أتوبيسا في المحافظتين، وقال: هناك حرص أيضا على زيادة عدد الأتوبيسات الكهربائية؛ حيث تم شراء 110 أتوبيسات تعمل بالكهرباء، حيث تم الدفع بها للمشاركة في أعمال قمة المناخ COP27.

الطاقة النظيفة خطة تحويل الاتوبيسات للعمل بالغاز النائب زكي عباس رئيس الوزراء كوب٢٧

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