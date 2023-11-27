رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات الهيئة الهندسية بالمحافظات

تابع د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء الإثنين، موقف عدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالمحافظات في المجالات المختلفة.

جاء ذلك بحضور د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود.محمد معيط، وزير المالية، واللواء على عبدالنعيم، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، واللواء خالد عبدالرشيد، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للطرق وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط، ونهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها من خلال الجهات والهيئات المختلفة، لافتًا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تضطلع بمسئولية كبيرة في عدد من المشروعات على مستوى الجمهورية، واليوم نتابع موقف تنفيذ هذه المشروعات.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن الهيئة أحرزت تقدمًا ملحوظًا في المشروعات التي تنفذها، حيث وصلت نسبة التنفيذ في الكثير من هذه المشروعات إلى 100%.

في الإطار، تضمنت قائمة المشروعات التي تم استعراض موقفها التنفيذي مجالات النقل والطرق، والإنشاءات والتطوير العمراني، وأعمال الحماية من السيول، ورفع كفاءة عدد من الأماكن الأثرية، وتشغيل وصيانة محطات مياه البحر، وحفر وتبطين الترع، وتطوير أنظمة الري والصرف، وتطوير الموانيء، وتطوير المستشفيات، وغيرها من المشروعات.