الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد إطلاق أول 10 أتوبيسات محولة للعمل بالغاز الطبيعي (صور)

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إطلاق أول 10 أتوبيسات تم تحويلها من السولار للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة لتقليل الانبعاثات الضارة حفاظًا على البيئة.

وكشف «الشريف» أنه تم تحويل 10 أتوبيسات من السولار للعمل بالغاز الطبيعي، سيتم إطلاقها للعمل في شوارع المدينة اعتبارًا من غدٍ الخميس، ضمن المرحلة الأولى التي تشمل تحويل 50 أتوبيس من إجمالي 300 أتوبيس سيتم تحويلها خلال 6 سنوات، على عدد من المراحل بواقع 50 أتوبيس كل مرحلة.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن خطة هيئة نقل الركاب بالمحافظة تأتي بالتزامن مع خطة الدولة في خفض الانبعاثات والاعتماد على الوقود المحلي وترشيد النفقات، حيث أن الأتوبيس الذي يعمل بالسولار يستهلك نحو 250 لتر سولار كمتوسط استهلاك يومي، وسعر السولار الحالي 7.25 جنيه ، والغاز يستهلك نحو 200 متر مكعب يوميًا كمتوسط، وسعر الغاز نحو 3.5 جنيه، ليوفر بذلك مبالغ طائلة يوميًا بالإضافة إلى الوفر في الدعم الذي تدعمه الدولة للسولار.

وأضاف «الشريف» أن الهيئة بها 4 محطات تموين غاز طبيعي خاصة بها، سيتم تموين تلك الأتوبيسات من خلال 3 محطات تموين للغاز الطبيعى موجودة بجراجات الهيئة ، بالإضافة إلى تخصيص محطة للجمهور وجارى إنشاء محطتين للجمهور أيضا .

ولفت اللواء محمد الشريف إلى أن أعمال التعديل للأتوبيسات للغاز الطبيعى بدلاً من السولار تشمل ايضاً أعمال رفع كفاءة الأتوبيسات داخلياً وخارجياً لتليق بالمواطن المصرى فى ظل مبادرة حياة كريمة لتشمل وسيلة مواصلات كريمة للمواطنين تحافظ على المظهر الحضارى والجمال، كما أن البروتوكول الذى يتم تنفيذه يتضمن تدريب الفنيين على أعمال الصيانة الدورية، طبقا لتعليمات الشركة المصنعة للمحركات وبقطع غيار أصلية حفاظاً على عمل الأتوبيسات بأعلى كفاءة.

يأتي ذلك ضمن بروتوكول التعاون الوقع مع وزارات المالية والإنتاج الحربى والبترول والثروة المعدنية وهيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية،  وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنفيذ البرنامج القومى لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.

وأوضح المهندس محمد زكريا، رئيس مجلس إدارة هيئة نقل الركاب بالإسكندرية أن أعمال الصيانة تُجري بجراجات الهيئة بالإسكندرية وتحت إشراف وزارة الإنتاج الحربى، وسيتم شراء قطع الغيار اللازمة لأعمال الإصلاح للمحركات ومنظومة الغاز الطبيعى لمدة 15 عاماً.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروع تعديل الـ 2262 أتوبيساً للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار يشمل أتوبيسات هيئتى النقل العام بالقاهرة والاسكندرية، حيث يخص هيئة النقل العام بالقاهرة 1962 أتوبيساً ويخص هيئة النقل للركاب بالإسكندرية منها 300 أتوبيساً، على أن يتم التنفيذ على مدار 6 سنوات مالية تبدأ من العام 2021/2022 وتكون مدة مراحل التنفيذ 12 شهراً لكل مرحلة أما المرحلة الأولى تستغرق 15 شهراً.

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الإسكندرية 10 أتوبيسات من السولار للعمل بالغاز للحفاظ على البيئة تحويل 50 أتوبيس

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وائل لطفي

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