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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غدا.. "التجمع" ينظم مؤتمر جماهيري بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

حزب التجمع
حزب التجمع

يعقد حزب التجمع غدا الأربعاء 29 نوفمبر 2023، المؤتمر السياسي الجماهيري، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك الساعة السادسة مساء في المقر المركزي للحزب بالقاهرة.

ويتحدث فى المؤتمر رئيس الحزب النائب سيد عبدالعال  عضو مجلس الشيوخ، وسفير دولة فلسطين بالقاهرة، وأحمد الجمال، والنائب عاطف مغاوري، وعضو مجلس النواب أحمد بلال البرلسي.

الحفاظ على الهدنة

من جانبه ثمن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، جهود الدولة المصرية من أجل الحفاظ على الهدنة الإنسانية في قطاع غزة في ظل ما يعانيه قطاع غزة من تدهور في الأوضاع الإنسانية نتيجة القصف المتواصل من الجانب الإسرائيلي على مدار أكثر من 45 يوما، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بدور تاريخي من أجل إنهاء الحرب، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطني في إقامة دولة مستقلة. 

وقال "بدوي" في تصريحات له، إن الجهود على المستوي الدبلوماسي من أجل احتواء الوضع وإطاله أمد الهدنة الإنسانية وصولا لوقف اطلاق النار، بالتوازي مع استمرار دخول المساعدات والقوافل إلي القطاع عبر معبر رفح الذي ظل مفتوحا ولم يغلق يوما واحدا منذ بداية العدوان علي القطاع. 

وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية إسراع المجتمع الدولي في تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسى لإنهاء الصراع في المنطقة، متمثلا في حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، بإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

وأشار "بدوي" إلى أن الدولة المصرية هى الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية على مر التاريخ، وستظل كذلك، لافتا إلي أن الدور المصري لا يمكن المزايدة عليه بأي شكل، والقضية الفلسطينية على رأس الأولويات.

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