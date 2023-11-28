الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بحيازة 5 كيلو استروكس للجنايات

المتهمين
المتهمين

قررت نيابة السلام  اليوم إحالة  عاطلين لمحكمة الجنايات؛   لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الاستروكس وزنت كيلو جرام قبل ترويجها بمنطقة النهضة.

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إحالة المتهم بترويج مخدر الهيروين بالتجمع لمحكمة الجنايات


وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة، بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب الغير مشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط عاطلين يستقلون دراجة بخارية وبحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس وزنت كيلو جرام ومبلغ مالي.

وبسؤالهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق

المتهمون نيابة السلام قسم شرطة السلام الاستروكس حبس

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