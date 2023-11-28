اتحاد الكرة يدرس الاستعانة بطاقم حكام إماراتي في السوبر المصري

يدرس مسؤولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، الاستعانة بطاقم تحكيم إماراتى لإدارة إحدى مباريات السوبر المصري الأربعة، المقرر إقامتها في مدينة أبوظبي الإماراتية، كنوع من التكريم للحكام الإماراتيين، وتوطيد العلاقات الطيبة والمتواصلة بين الجانبين المصرى والإماراتي.

واستقر اتحاد الكرة، بالاتفاق مع البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، على إسناد مباريات بطولة السوبر المصرى للأندية الأبطال التى تقام فى الإمارات خلال شهر ديسمبر المقبل، لحكام مصريين، دون الاستعانة بأى حكام أجانب.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تغيير شكل بطولة كأس السوبر المصرى لتقام بمشاركة 4 فرق على مدار 4 مواجهات بدلًا من إقامتها من مباراة واحدة بمشاركة فريقين كما كان في السابق.

السوبر االمصري في الإمارات بحكام مصريين

وأعلن محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام، أن بطولة السوبر المصري التي ستقام فى الإمارات سيديرها حكام مصريون، ولن يتم الاستعانة بحكام أجانب.

وأضاف فاروق، في تصريحات تليفزيونية، أن البرتغالي بيريرا رئيس اللجنة أكد عدم الاستعانة بحكام أجانب في بطولة السوبر الرباعي، وأن هذا الأمر توجه مجلس إدارة اتحاد الكرة ولجنة الحكام.

وأعلن مجلس أبو ظبي الرياضي مواعيد مباريات السوبر المصري بداية من يوم 25 ديسمبر موعداً لمباراة فيوتشر وبيراميدز ومباراة الأهلي مع سيراميكا في كأس السوبر المصري في نسخته الجديدة.

ومن المقرر أن تسافر الفرق يوم 22 ديسمبر استعدادا لانطلاق البطولة فى مدينة أبو ظبي، وبحسب ما أعلنه مجلس أبو ظبي، فإن مباراة المركز الثالث ستقام 28 ديسمبر، كما ستقام المباراة النهائية في نفس اليوم.

ويعود تمسك مسئولو الجبلاية بالحكام المصريين في تلك البطولة، كنوع من الدعم المعنوى لهم من ناحية، وكذلك توفير النفقات الكبيرة التى تتكبدها خزينة الجبلاية فى حال الاعتماد على حكام أجانب، خاصة فى ظل غياب الزمالك عن هذه البطولة.