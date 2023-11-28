الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الطائرة السعودية الـ22 لإغاثة الشعب الفلسطينى تتوجه لمطار العريش

الطائرة السعودية
الطائرة السعودية

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الطائرة السعودية الـ22 الإغاثية للشعب الفلسطيني غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الثلاثاء، متجهة إلى مطار العريش الدولي، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة؛ تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وأفادت الوكالة السعودية، اليوم، بأن الطائرة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت (مواد غذائية، وإيوائية، وطبية) تزن 39 طنًا، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، موضحة أن ذلك يأتي في إطار دور المملكة العربية السعودية المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

مركز الملك سلمان للإغاثة يسيّر باخرة سعودية لإغاثة الشعب الفلسطينى فى غزة

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متحدث الخارجية يعلق على تصريحات البرلمانى الهولندى: أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى

 

الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

وكانت قد أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عن دفعة رابعة من الأسرى الفلسطينيين من سجونها، وتمت عمليت الإفراج من سجن عوفر الكائن في مدينة "بيتونيا" غرب رام الله بوسط الضفة الغربية. 
وقبيل عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وعددهم 3 نساء و30 طفلًا، من ضمنهم مقدسيون، اعتدت قوات الاحتلال على ذوي هؤلاء الأسرى والفلسطينيين الذين تجمعوا في محيط سجن "عوفر"، وقمعت قوات الاحتلال كذلك الطواقم الصحفية لمنعها من تغطية الحدث وفرحة ذوي الأسرى بالإفراج عنهم، وهو ما تفعله في كل مرة يفرج فيها عن دفعة من الأسرى وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية. 

وفي وقت سابق اليوم، اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي منازل ذوي عدد من المعتقلين المقدسيين، الذين أفرج عنهم الليلة، وذلك للتبليغ بمنع أي مظاهر للاحتفال بذويهم المفرج عنهم. 

وأفادت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة بأن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت منازل ذوي المعتقلين: نفوذ حماد في الشيخ جراح، وآدم غيث وصلاح الهدرة في بلدة الطور، ومحمد مهند أبوالحمص في العيسوية، وحذرتهم من إقامة أي مظاهر احتفال أو تجمعات. 

الطائرة السعودية الشعب الفلسطيني الطائرة اغاثية لاحتلال الإسرائيلي الأسرى

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