الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

متحدث الخارجية يعلق على تصريحات البرلمانى الهولندى: أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى

أحمد أبو زيد
أحمد أبو زيد

علق السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية في وزارة الخارجية، على تصريحات البرلمانى الهولندى المتطرف جيرت فيلدرز.

وقال أبوزيد: "تابعنا تصريحات البرلمانى الهولندى المتطرف جيرت فيلدرز، وما تضمنته من أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته".

وأكد أبوزيد، في منشور عبر حسابه الرسمي على "إكس": "نؤكد مجددًا رفض التهجير القسرى للفلسطينيين خارج أرضهم باعتباره خطًا أحمر، ونقف كتفًا بكتف مع الأشقاء فى الأردن ضد المحاولات اليائسة لتصفية القضية الفلسطينية".

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متحدث الخارجية يعلق على تصريحات البرلمانى الهولندى: أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى

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