متحدث الخارجية يعلق على تصريحات البرلمانى الهولندى: أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى

علق السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية في وزارة الخارجية، على تصريحات البرلمانى الهولندى المتطرف جيرت فيلدرز.

وقال أبوزيد: "تابعنا تصريحات البرلمانى الهولندى المتطرف جيرت فيلدرز، وما تضمنته من أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته".

وأكد أبوزيد، في منشور عبر حسابه الرسمي على "إكس": "نؤكد مجددًا رفض التهجير القسرى للفلسطينيين خارج أرضهم باعتباره خطًا أحمر، ونقف كتفًا بكتف مع الأشقاء فى الأردن ضد المحاولات اليائسة لتصفية القضية الفلسطينية".