القاهرة الإخبارية: إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء المحتجزين الـ10 المتوقع إطلاق سراحهم اليوم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن إسرائيل تلقت قائمة بأسماء المحتجزين الـ10 المتوقع إطلاق سراحهم اليوم من الفصائل الفلسطينية.

الوساطة المصرية القطرية ساهمت فى تمديد الهدنة

وكشف ياسر عبدالستار، موفد قناة "إكسترا نيوز"، عن آخر التطورات في الوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة، والجهود المبذولة لتمديد الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي وحركة حماس.

وأفاد عبدالستار، في مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، بأن الهدنة الحالية، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية وقطرية، تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وتوفير الوقود والمساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، ومنع تحليق الطيران الإسرائيلي فوقه.