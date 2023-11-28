"الغد": مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تطلق 4 قذائف شمال غربي مدينة غزة

أفادت فضائية الغد في نبأ عاجل، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت 4 قذائف شمال غربي مدينة غزة.

وأكدت أن هناك انفجارات وإطلاق نار كثيف في مناطق بشمال غزة، فيما أطلقت دبابات إسرائيلية قنابل دخانية قرب منطقة الشيخ رضوان شمالي القطاع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم، إن شخصين أصيبا بالرصاص خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم دير عمار غرب رام الله بالضفة الغربية.

من جهتها ذكرت شبكة قدس الإخبارية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة بيت فوريك شرق نابلس. وأضافت عبر تليجرام أن الجيش اقتحم أيضا بلدة بير الباشا جنوب جنين.

وفي وقت سابق من ليل الاثنين-الثلاثاء قالت وسائل إعلام فلسطينية إن شابًا قُتل متأثرًا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية.

وكانت وسائل إعلام ذكرت في وقت سابق أن القوات الإسرائيلية أصابت شابًا بالرصاص خلال مواجهات في محيط سجن عوفر غرب رام الله.

وذكرت شبكة "قدس" ووكالة "شهاب" الإخبارية على تليغرام أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بيتونيا وأطلق الغاز المسيل للدموع على الموجودين في محيط السجن.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية قلقيلية شمال الضفة الغربية مما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص الحي، بحسب شبكة "قدس".