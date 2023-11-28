الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"‎القومي للترجمة" يطلق النسخة العاشرة من "كشاف المترجمين".. اعرف الشروط وكيفية التقديم

القومي للترجمة
القومي للترجمة

‎استكمالًا لمبادرة المركز القومي للترجمة للاحتفاء بمبدعي جمهورية مصر العربية وكتّابها، عبر طرح نصوص من إبداعاتهم للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، والذي يوافق 4 نوفمبر من كل عام؛ أعلن المركز برئاسة الدكتورة كرمة سامي عن مسابقة لترجمة قصة قصيرة بعنوان "صفقة رابحة" للأديب أمين يوسف غراب.

‎أولا: كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة
‎يقوم المتسابق بتحميل النص من على الصفحة الرسمية للمركز القومى للترجمة.
‎تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى.
‎يرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكتروني [email protected] بالصيغتين ملف word وpdf.  

‎بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي؛ ‎علما بأن آخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين 5 ديسمبر 2023
‎ولا يشترط سن المتقدم للمسابقة.

‎ثانيًا: الجوائز
‎يمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.

نبذة عن أمين يوسف غراب

أمين يوسف غراب (31 مارس 1912 - 27 ديسمبر 1970)؛ أديب وصحفي مصري مشهور له العديد من المؤلفات القصصية والروائية، كما أسهم في تحرير العديد من الصحف المصرية وكتب في بعض الصحف العربية.

لم يدخل أمين يوسف غراب المدارس قط، ولم يتعلم تعليما منظما في حياته، كما إنه لم يقرأ حرفا واحدا حتى بلغ السابعة عشر من عمره على الرغم من نشأته في أسرة ثرية. ثم بدأ في الاطلاع والمعرفة وكان يقرأ كل ما يقع تحت يده من أدب عربي وأدب غربي مترجم وبعد هذه القراءات بدأ في كتابة القصص والروايات ومن مؤلفاته "الأبواب المغلقـة"، "يوم الثلاثـاء"، "آثار على الشفـاه"، "شباب امرأة" والتي تم تحويلها إلى فيلم سينمائي من بطولة تحية كاريوكا وشكري سرحان.

توفي في 27 ديسمبر عام 1970 عن عمر يناهز 58 عاما، إثر تعرضه لنزلة برد حاد، نتج عنها نزيف قاس أودى بحياته.

المركز القومي للترجمة القومي للترجمة العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ الدكتورة كرمة سامي صفقة رابحة أمين يوسف غراب

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