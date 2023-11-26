بينها كتاب "قراءة ماركس".. قائمة أحدث إصدارات القومي للترجمة

طرح المركز القومي للترجمة، قبل يومين العديد من الإصدارات الجديدة، عن عدة لغات وفي شتي فروع المعرفة والفكر، نستعرضها لكم في هذا التقرير.

قراءة ماركس لـ سلافوي جيجك

والكتاب شارك سلافوي جيجك في كتابته كلا من فرانك رودا وأجون حمزة، ومن ترجمة رفعت السيد علي. وسلافوي جيجك، فيلسوف وناقد ثقافي سلوفيني، عمل أستاذًا زائرًا في جامعات شيكاجو، كولومبيا، برينستون، نيويورك، مينيسوتا، كاليفورنيا، ميشيجان وغيرها من الجامعات.

ويشغل حاليًا منصب المدير الدولي لمعهد بيركبك للعلوم الإنسانية في كلية بيركبيك - جامعة لندن، ورئيس لجمعية التحليل النفسي النظرية في ليوبليانا، وكتب حول العديد من المواضيع كالرأسمالية، الأيديولوجية، الأصولية، العنصرية، التسامح، التعددية الثقافية، حقوق الإنسان، البيئة، العولمة، حرب العراق، الثورة، الطوباوية، الشمولية، ما بعد الحداثة، ثقافة البوب والأوبرا والسينما، واللاهوت السياسي، والدين.

ومن إصدارات المركز القومي للترجمة الجديدة أيضا، النسخة العاربية لكتاب “العقل المضطرب”.. مقدمة في فلسفة العقل والمرض العقلي، من تأليف جورج جراهام، وترجمة وائل يوسف وأحمد موسي.

كتاب "ماركس وفيبر".. المجتمعات الشرقية بعيون الحداثة الغربية، من تأليف لطفي سونار، وترجمة مجدي عبد الهادي.

ومن أحدث ترجمات المركز القومي للترجمة، في لغتها العربية، كتاب "الغجر".. في مصر المعاصرة علي هوامش المجتمع، من تأليف ألكساندرا بارس، وترجمة علي البعلاوي.

يوميات القراءة لـ مارسيل بروست

ومن أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة، النسخة العربية لكتاب “يوميات القراء”، من تأليف مارسيل بروست وترجمة دكتورة دينا مندور.

والكتاب ينتمي إلى نوعية كتب السيرة الذاتية، وكان الكتاب قد صدر لأول مرة عام 1905 كمبحث نقدي في مجلة “النهضة الأدبية اللاتينية”، تناول فيه آراء الكاتب والناقد الإنجليزي جون راسكين حول القراءة. وفي العام التالي جعله مقدمة لكتاب راسكين “سمسم والزنبقات” عام 1864، الذي ترجمه بروست إلي اللغة الفرنسية، ثم ضمنه كتاب “معارضات وأخلاط” تحت عنوان أيام القراءة.

تنبع أهمية كتاب “يوميات القراءة”، من اشتماله علي الأفكار التي كونها وهايشها مارسيل بروست عن القراءة ودورها لا في صقل موهبته الأدبية فحسب، بل في تكوين شخصيته وإعطاء معني للحياة وتقوية إرادته في العيش هو المريض منذ الطفولة بالربو والذي عاني من اضطرابات نفسية وعصبية كانت تقوده المستشفيات النفسية حينا، وإلي الإنطواء والعزلة في معظم الأحيان، ومكنته من من تحمل هذا كله وصنعت منه كاتبا كبيرا جعل من سيرة حياته الحميمة سلسلة من الروايات الخارجة عن مقاييس الرواية التقليدية.

ومن إصدارات المركز القومي للترجمة الحديثة أيضا، النسخة العربية لكتاب “إعادة ترسيم الشرق الأوسط العثماني” الحداثة والبيروقراطية الإمبراطورية والدولة الإسلامية، من تأليف جيم إيمرنج وترجمة محمد صلاح علي.