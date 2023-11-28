إصابات بالرصاص واعتقالات في بيت لحم ونابلس

أصيب اليوم الثلاثاء، 4 فلسطينيون بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، كما اعتقل 6 مواطنين بينهم سيدة في مناطق مختلفة من المحافظة، تزامنا مع اعتقال 11 مواطنا شرق نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، ما أدى الى إصابة 4 مواطنين بالرصاص الحي في الاطراف السفلية نقلوا الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

وأضافت الوكالة، أن "جنود الاحتلال داهموا عددا من منازل المواطنين في مخيم الدهيشة واعتقلوا زينب السجدي والدة الأسيرين مهند وراني قوار، والشاب محمد سعيد شريعة".

وفي قرية مراح رباح جنوب بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال أحمد علي الشيخ، ومحمد احمد الشيخ، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية من محافظة بيت لحم عز محمد شورية من منطقة عائلة علي، وأنس ناجي عطا الله من حرملة بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.

في غضون ذلك، أفادت مصادر محلية وأمنية، بأن عددا كبيرا من الجيبات الاحتلالية والجنود المشاة، اقتحموا بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وداهموا عشرات المنازل وقاموا بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، قبل أن يعتقلوا 11 مواطنا.

اقتحام بلدة بنابلس واعتقال أكثر من 10 فلسطينيا

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت بلدة حوارة جنوب نابلس، وقامت بتفتيش عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها، ولم يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مدينة طوباس من مدخلها الشمالي وانتشرت في عدد من أحيائها قبل أن تحاصر أحد المنازل.

هذا واستشهد في وقت سابق من اليوم طفل متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الكتف، والبطن، والقدم، في مواجهات اندلعت خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية كفر عين شمال غرب رام الله.