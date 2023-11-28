وفا: شرطة الاحتلال تقتحم منازل عائلات الأسرى الفلسطينيين المرتقب الإفراج عنهم

اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مساء الإثنين منازل ذوي عدد من المعتقلين المقدسيين، المقرر الإفراج عنهم، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت منازل ذوي المعتقلين: نفوذ حماد في الشيخ جراح، وآدم غيث وصلاح الهدرة في بلدة الطور، ومحمد مهند أبو الحمص في العيسوية، وحذرتهم من إقامة أي مظاهر احتفال أو تجمعات .

وصول الدفعة الرابعة من المحتجزين لدى حماس إلى إسرائيل

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك، أعلنا قبل قليل، أن المحتجزين الذين تم إطلاق سراحهم مساء يوم الاثنين من قطاع غزة، يخضعون الآن لمرافقة قوات الأمن في الأراضي الإسرائيلية.

وبحسب البيان، سترافق القوات العائدين حتى وصولهم إلى ذويهم في المستشفيات، بعد خضوعهم لتقييم أولي لحالتهم الطبية.

وأعلنت قناة "كان" العبرية في وقت سابق من ليل الاثنين، عن وصول محتجزين إسرائيليين أفرجت عنهم حماس في الدفعة الرابعة من اتفاق التبادل إلى إسرائيل بعد أن قال جيش الاحتلال في وقت سابق انهم في الطريق إلى إسرائيل.

كما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال أنه سيتم الإفراج عن 6 محتجزين تايلانديين الليلة، بالإضافة إلى 11 اسيرا إسرائيليا، مقابل الإفراج عن 33 أسيرا فلسيطينيا (أطفالا ونساء) من السجون الإسرائيلية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن إسرائيل ستستعيد جميع الأسرى سواء بـ"الاتفاق أو الحرب.. الجهود مستمرة لإعادة الرهائن.. ونطالب بتمكين الصليب الأحمر من زيارتهم".

وتابع في ايجاز صحفي مساء اليوم الاثنين أن حماس "مسؤولة عن حياة كل الرهائن"، في إشارة إلى محتجزين يعتقد أنهم لدى إحدى فصائل الجبهة الشعبية.

كم قال هاغاري إن "الجيش الإسرائيلي يأخذ معلومات استخباراتية من الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم".

تمديد الهدنة ليومين إضافيين

وكانت قطر وحماس أعلنتا، الإثنين، تمديد الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والحركة يومين إضافيين.

وقالت حركة حماس في بيان، إنها "تعلن الاتفاق مع الأشقاء في مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين، بنفس شروط الهدنة السابقة"، مؤكدة أنها تعد قائمة جديدة برهائن محتجزين لديها بهدف تمديد الهدنة.

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إنه "في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة".