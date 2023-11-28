ياسر القاضى لـ"الشاهد": مصر واحدة من أهم الدول فى خريطة تصميم الألعاب الإلكترونية

قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، إن ملف الألعاب الإلكترونية يعتبر من الملفات التي في غاية الأهمية باعتباره أحد ملفات المستقبل.

وأضاف القاضي خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن ملف الألعاب الإلكترونية كان أحد الملفات التي لم تكن تحظى بتركيز الدولة بشكل كبير، حتى تم التركيز عليه بشكل جيد جدا، وبث تدخل مصر في مسابقات عالمية، حتى أصبحت مصر واحدة من الدول المتقدمة جدًا في الألعاب الإلكترونية، وقد كانت هناك فرصة كبيرة لتطوير الألعاب الإلكترونية، كما أنها فرصة مهمة لوضع مصر على خريطة الألعاب التكنولوجية في العالم.

وأشار إلى أن الألعاب الإلكترونية تعتبر جزءا في الأهمية فيما يتعلق بالاقتصاد والبيزنس، حيث يكتوجد دولة كان اقتصادها كله مبني على الإلكترونيات أو الألعاب الإلكترونية، وهي دولة فنلندا، حيث كان اقتصاد فنلندا بأكمله مبني على تليفون "نوكيا"، فقد كانت نوكيا فنلندا المحرك الأساسي للاقتصاد الخاص بدولة فنلندا.

وأوضح أنه كانت توجد لعبة إلكترونية تسمى "Angry bird" والتي كانت من أشهر الألعاب الإلكترونية التي صنعتها فنلندا والتي كانت تعتبر محركًا كبيرًا للاقتصاد".

وأكد القاضي، أن الألعاب الإلكترونية ليست فقط ألعابًا إلكترونية وإنما أيضًا هي محرك كبير للاقتصاد، وقد بدأت مصر طريقها في صناعة الألعاب الإلكترونية بشكل منظم ومنسق وقطعت شوطًا كبيرًا، لكن مازال الطريق طويلا أمامنا، وعندي ثقة بأن القائمين على الألعاب الإلكترونية قادرين على التقدم ووضع مصر في مكانها الصحيح".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.