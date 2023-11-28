الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ماكرون يعرب عن سعادته بعد إطلاق سراح 3 فرنسيين

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن سعادته البالغة بعد الإفراج عن ثلاثة قاصرين إسرائيليين يحملون أيضا الجنسية الفرنسية كانوا من بين المحتجزين الذين أفرجت عنهم حركة حماس مساء اليوم الإثنين من غزة. 

وكتب ماكرون تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "إيتان" (12 عاما)، و"إيرز" (12 عاما)، و"سهار" (16 عاما)، ثلاثة من مواطنينا هم من ضمن مجموعة الرهائن المفرج عنهم اليوم، سعيد للغاية بهذا الإعلان".

وأضاف أن البلاد تعمل وتحشد كل قواها من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن.

وكان 3 قاصرين إسرائيليين يحملون أيضا الجنسية الفرنسية هم من بين المحتجزين الذين أفرجت عنهم حركة حماس مساء الإثنين والبالغ عددهم 11، الأمر الذي أكده أيضا مسئول الكيبوتس حيث كانوا يقيمون، والقاصرون الثلاثة هم ايتان (12 عاما) وإيريز (12 عاما) وسهار (16 عاما). 

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