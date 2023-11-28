الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف بالأرقام ضحايا الحروب الإسرائيلية على غزة منذ 2008 (فيديو)

شهداء غزة
شهداء غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا مفصلًا عن حجم ضحايا الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتبين أن الحرب في عام 2008 استمرت 23 يومًا، وأسفرت عن 1410 شهيدًا و5380 جريحًا، وفي عام 2012، استمرت 8 أيام، وأسفرت عن 180 شهيدًا ونحو 1300 جريح.

وأوضحت القناة، أنه في عام 2014، استمرت الحرب 51 يومًا، وأسفرت عن 2322 شهيدًا و11 ألف مصاب، وفي عام 2022، استمرت الحرب الإسرائيلية على غزة 3 أيام، وأسفرت عن 49 شهيدًا و360 جريحًا.

أما في عام 2023، استمرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 51 يومًا، وأسفرت عن 20 ألف شهيد وآلاف من المصابين حتى وقتنا الحالي.

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