الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موسكو تستغرب ربط الاتحاد الأوروبى المساعدات الإنسانية لغزة باستمرار الحرب

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

أعربت وزارة الخارجية الروسية، مساءالإثنين، عن استغرابها من التصريحات الأخيرة للمفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بشأن نقل المساعدات الإنسانية لغزة وربطها باستمرار الحرب.

 

وكان بوريل صرح، بإن "على الاتحاد الأوروبي تخفيف معاناة السكان المدنيين ولذلك من المطلوب زيادة المساعدات الإنسانية... ولكن من غير المجدي توفير الأغذية لمن سيقتلونه غدا. وعلينا وقف القصف وتفادي فقدان أرواح جديدة".

 

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا متساءلة: "هل يعني ذلك أن علاج ورعاية وحب الشخص الذي سيموت غدا غير مجدية أيضا، حسب رأي بوريل؟"، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

 

واجتمعت الإثنين وفود دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمدينة برشلونة الإسبانية  وترأسها جوزيب بوريل، ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي.

 

وفي كلمته لدى افتتاح اجتماع لمنتدى "الاتحاد من أجل المتوسط" في برشلونة، دعا بوريل أيضًا، إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن "الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يدفع ثمن أعمال حماس".

 

وشدد على أنه "يجب تمديد" هذه الهدنة التي وصفها بأنها "خطوة أولى مهمة"، وتحويلها إلى هدنة "دائمة للسماح بالعمل على حل سياسي".

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قدم الشكر لمصر وقطر والولايات المتحدة على الوساطة 

وشكر بوريل، مصر وقطر والولايات المتحدة على الوساطة في المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" حول تبادل المحتجزين، مؤكدًا أن "اتفاق وقف إطلاق النار سيجلب التخفيف الضروري للوضع الإنساني الصعب، وسيضمن أمن توريدات المساعدات".

وأعرب في السياق عن نيته مواصلة التعاون مع الشركاء من أجل إطلاق سراح كافة الرهائن.

وتوصلت إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية قطرية أمريكية إلى اتفاق على صفقة تبادل المحتجزين مع هدنة مؤقتة لمدة 4 أيام، قبل أن تمتد ليومين إضافيين.

جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي المساعدات الإنسانية غزة الحرب إسرائيل حماس

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