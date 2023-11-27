بوريل: نعمل على التوصل إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة

قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه يتم العمل على التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

على إسرائيل احترام القانون الدولى

ونوه بوريل، خلال كلمته في مؤتمر صحفي أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، بأنه على إسرائيل احترام القانون الدولي ووقف القصف على غزة، لافتًا إلى أن عدد الشهداء وصل إلى أكثر من 15 ألف شخص، أغلبهم من الأطفال والنساء، بجانب هدم وتدمير العديد من المباني والمستشفيات.

وأشار مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى أن إسرائيل لن تتمكن من العيش بأمن دون حل الدولتين، موضحًا أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يدفع ثمن ما قامت به حماس.