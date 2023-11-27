إشادات بالموقف المصري.. ترحيب دولي بقرار تمديد الهدنة في قطاع غزة

نجحت مصر بالتعاون مع قطر، مجددًا في التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة، لمدة يومين إضافيين، على نفس الشروط التي قامت عليها هدنة الايام الاربعة الماضية.

ورحب المجتمع الدولي، بقرار تمديد الهدنة الإنسانية في غزة، وسط دعوات للوصول إلى اتفاق نهائي يضمن بموجبه وقف إطلاق النار في القطاع، والوصول إلى صيغة نهائية تقضي على الصراع الذي خلف كارثة إنسانية كبرى.

البيت الأبيض يرحب بقرار تمديد الهدنة

عبر البيت الأبيض، عن ترحيبه بالاتفاق على تمديد الهدنة الإنسانية في غزة ليومين إضافيين.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إنّ الولايات المتحدة تأمل أن يستمر إطلاق سراح المحتجزين من غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنّ الإدارة الأمريكية ستعمل على تمديد الهدنة الإنسانية في غزة لمدد أخرى.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيظل على اتصال مع قادة مصر وقطر وإسرائيل للتأكُّد من تنفيذ كل جوانب اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة.

الأمم المتحدة: قرار "تمديد الهدنة" بارقة أمل

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الاثنين أن تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين بين إسرائيل وحماس “هو بارقة أمل وإنسانية”، رغم أنه يبقى غير كاف لإيصال المساعدة الضرورية إلى من يحتاجون إليها من سكان القطاع.

وصرح جوتيريش للصحفيين: “إنها بارقة أمل وإنسانية وسط ظلمات الحرب، وآمل أن يتيح لنا ذلك تعزيز المساعدة الإنسانية في شكل أكبر لسكان غزة الذي يتألمون بشدة، علما أنه حتى مع هذا الوقت الإضافي، سيكون من المستحيل تلبية كل الحاجات الهائلة للسكان”.

إشادات أوروبية بالجهود المصرية للوساطة في الهدنة

أثنى جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، على الدور الرئيسي الذي لعبته مصر في تحقيق هذا الاتفاق.

وكتب بوريل على منصة إكس: تبادلت الحديث مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وقد أعربت عن دعمنا لتحقيق تمديد الهدنة للسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة والإفراج عن المزيد من الرهائن.