الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إشادات بالموقف المصري.. ترحيب دولي بقرار تمديد الهدنة في قطاع غزة

غزة
غزة

نجحت مصر بالتعاون مع قطر، مجددًا في التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة، لمدة يومين إضافيين، على نفس الشروط التي قامت عليها هدنة الايام الاربعة الماضية.

ورحب المجتمع الدولي، بقرار تمديد الهدنة الإنسانية في غزة، وسط دعوات للوصول إلى اتفاق نهائي يضمن بموجبه وقف إطلاق النار في القطاع، والوصول إلى صيغة نهائية تقضي على الصراع الذي خلف كارثة إنسانية كبرى.

البيت الأبيض يرحب بقرار تمديد الهدنة

عبر البيت الأبيض، عن ترحيبه بالاتفاق على تمديد الهدنة الإنسانية في غزة ليومين إضافيين.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إنّ الولايات المتحدة تأمل أن يستمر إطلاق سراح المحتجزين من غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنّ الإدارة الأمريكية ستعمل على تمديد الهدنة الإنسانية في غزة لمدد أخرى.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيظل على اتصال مع قادة مصر وقطر وإسرائيل للتأكُّد من تنفيذ كل جوانب اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة.

الأمم المتحدة: قرار "تمديد الهدنة" بارقة أمل

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الاثنين أن تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين بين إسرائيل وحماس “هو بارقة أمل وإنسانية”، رغم أنه يبقى غير كاف لإيصال المساعدة الضرورية إلى من يحتاجون إليها من سكان القطاع.

وصرح جوتيريش للصحفيين: “إنها بارقة أمل وإنسانية وسط ظلمات الحرب، وآمل أن يتيح لنا ذلك تعزيز المساعدة الإنسانية في شكل أكبر لسكان غزة الذي يتألمون بشدة، علما أنه حتى مع هذا الوقت الإضافي، سيكون من المستحيل تلبية كل الحاجات الهائلة للسكان”.

إشادات أوروبية بالجهود المصرية للوساطة في الهدنة

أثنى جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، على الدور الرئيسي الذي لعبته مصر في تحقيق هذا الاتفاق.

وكتب بوريل على منصة إكس: تبادلت الحديث مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وقد أعربت عن دعمنا لتحقيق تمديد الهدنة للسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة والإفراج عن المزيد من الرهائن.

غزة البيت الأبيض قطر الهدنة الإنسانية المجتمع الدولي

مواد متعلقة

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

"يكذب كما يتنفس".. وقائع تكشف انحياز الإعلام الغربى لإسرائيل على حساب دماء الفلسطينيين

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

الأكثر قراءة

عاجل.. “أشكركم على إنسانيتكم”.. تفاصيل رسالة محتجزة إسرائيلية مفرج عنها لـ"كتائب القسام"

الميراث المُشرف.. ماذا ترك لنا طارق عبدالعزيز؟

تمديد 48 ساعة.. كيف تمكنت مصر من وقف المذبحة وإعادة الحياة لسكان غزة؟

بعد ظهورها معه بملابس عارية.. إنجي حمادة تكشف علاقتها بـ كروان مشاكل

تحذيرات لسكان هذه المناطق.. هل تشهد البلاد موجة أمطار شديدة؟

حماس: الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة ليومين إضافيين بنفس الشروط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟